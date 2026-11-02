'Imam novca za još samo dva dana': Panika među Rusima u Srbiji nakon sloma banke

Oduzimanje dozvole za rad Alta banci u Srbiji izazvalo je velike probleme među ruskim državljanima koji su nakon početka invazije na Ukrajinu preselili u tu zemlju. Mnogi su u banci držali novac od prodaje nekretnina u Rusiji, primali plaće ili poslovali preko njezinih računa. Sada ne mogu pristupiti novcu, a posebno su zabrinuti oni čiji depoziti premašuju osigurani iznos od 50.000 eura. O svojim iskustvima govorili su za ruski neovisni portal Meduza

Narodna banka Srbije 30. listopada oduzela je dozvolu za rad Alta banci, jednoj od rijetkih srbijanskih banaka u kojima su ruski državljani relativno jednostavno mogli otvoriti račun. Odluka je zatekla brojne ruske emigrante koji su se u Srbiju preselili posljednjih godina. Bankovne kartice prestale su funkcionirati, mobilna aplikacija postala je nedostupna, a poslovnice su zatvorene. Srbijanske vlasti najavile su isplatu osiguranih depozita do 50.000 eura, no sudbina novca iznad tog iznosa zasad je neizvjesna.

'Na računu nam je ostalo 70.000 eura' Anton, IT stručnjak koji se s obitelji preselio u Srbiju, ispričao je za Meduzu da su u Alta banci držali oko 70.000 eura od prodaje stana u Moskovskoj oblasti. Novac su postupno prebacivali iz Kazahstana, a posljednju uplatu izvršili su samo četiri dana prije zatvaranja banke. Kada su doznali što se dogodilo, odmah su pokušali podići novac. 'Otišli smo do bankomata, ali nije radio. Zatim smo otišli do poslovnice. Nakon pola sata pojavila se zaposlenica i rekla da se poslovnica neće otvoriti. Aplikacija nije radila. Nismo mogli ni podići ni prebaciti novac', ispričao je. Obitelj je razmišljala o kupnji nekretnine u Srbiji, ali sada ne zna kada će ponovno moći raspolagati svojom ušteđevinom. 'Naravno da smo bili jako uznemireni. U početku je nastala panika. U redu pred bankom upoznali smo ljude kojima je situacija mnogo gora nego nama. Neki su ondje držali sav svoj novac', rekao je Anton. Njegova obitelj ima dio ušteđevine u drugim bankama, no planiraju potražiti pravnu pomoć kako bi pokušali vratiti iznos koji premašuje osigurani depozit.

'Imam novca za još dva dana života' Posebno je teška situacija za ruske emigrante kojima je Alta bila jedina veza s međunarodnim sustavom plaćanja. Artjom, bivši fotoreporter koji danas živi u Crnoj Gori i predaje fotografiju putem interneta, koristio je karticu Alta banke za podizanje novca zarađenog preko PayPala. Nakon zatvaranja banke ostao je bez mogućnosti pristupa svojim prihodima. 'Novac mi nije u banci, nego na PayPalu, ali sada ga ne mogu koristiti. Da sam znao što će se dogoditi, podigao bih barem nekoliko stotina eura za svakodnevne potrebe, za školske obroke kćeri, trgovinu i tečaj jezika. Sada ću morati posuđivati od poznanika', rekao je. Ističe da mu problem nije samo gotovina jer bez bankovne kartice ne može plaćati ni internetske usluge. 'U hladnjaku imam hrane za još dva dana. Toliko vremena imam da pronađem način kako doći do novca', ispričao je. Slične probleme imaju i ruski poduzetnici. Dmitrij, koji u Srbiji pokušava pokrenuti samostalnu djelatnost, samo dan prije zatvaranja banke preuzeo je dokumentaciju za novootvoreni poslovni račun. Sada mora pronaći drugu banku koja će mu omogućiti legalno poslovanje, što je za ruske državljane bez odgovarajućih dozvola boravka posebno teško.

Prodali stanove u Rusiji, a novac ostao blokiran Boris, koji se u Srbiju preselio tijekom ljeta, također je u Alta banci držao novac od prodaje nekretnine u Rusiji. Njegova ušteđevina premašuje granicu osiguranja depozita od 50.000 eura. 'Prodao sam nekretninu, novac je stigao na račun i onda se dogodilo ovo. Prva reakcija bili su tjeskoba, šok i nevjerica', rekao je. Trenutačno raspolaže samo gotovinom, za koju procjenjuje da će mu potrajati između tri dana i tjedan dana. 'Banka je normalno radila. Ljudi su dolazili, otvarali račune i uplaćivali novac. A onda su nam odjednom rekli: Gotovo je', ispričao je. Posebno ga zabrinjava što ne zna koliko će trajati povrat sredstava iznad osiguranog iznosa. Problemi su pogodili i tvrtke koje su preko Alta banke isplaćivale plaće, plaćale poreze i podmirivale poslovne obveze. Jedna ruska poduzetnica rekla je Meduzi da njezina tvrtka sada mora hitno otvoriti nove račune kako bi nastavila normalno poslovati. 'Neki imaju blokiranih 180.000 eura, a trebali su kupiti stan' Apolinarija, direktorica organizacije za zaštitu ljudskih prava 'Sloboda i pravo', pomaže ruskim državljanima čiji su računi blokirani.