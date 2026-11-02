Pao jedan od najmoćnijih srpskih biznismena

Macura je poznat kao vlasnik Alta banke , a srbijanski mediji opisuju ga kao poduzetnika bliskog Srpskoj naprednoj stranci , koja je godinama bila na vlasti pod vodstvom Aleksandra Vučića.

Pretres je započeo još u subotu, nakon što je Izvršni odbor Narodne banke Srbije rano ujutro donio odluku o oduzimanju dozvole za rad toj financijskoj instituciji, nakon čega je pokrenut stečaj.

Prema informacijama portala Nova.rs, Davor Macura priveden je tijekom noći nakon što je policija više od 30 sati pretraživala prostorije Alta banke.

Nedavno preuzeo poslovanje bivšeg Agrokora u Srbiji

Privođenje Davora Macure posebno je zanimljivo hrvatskoj javnosti jer je njegova poslovna grupacija prije samo nekoliko tjedana dovršila veliko preuzimanje maloprodajnog poslovanja Fortenova grupe, nastale restrukturiranjem nekadašnjeg Agrokora.

Macurina tvrtka Alta Retail preuzela je Idea Markete, odnosno trgovačke lance IDEA, Roda i Mercator u Srbiji, te još četiri povezana društva: Enna Fruit Grocka, Super kartica, M-Profil SPV i mStart Business Solutions.

Posao je obuhvatio više od 300 trgovina i više od 6500 zaposlenih. Prema ranijim medijskim procjenama, vrijednost transakcije iznosila je oko 40 milijuna eura, uz preuzimanje približno 100 milijuna eura obveza, čime bi ukupna vrijednost posla dosegnula oko 140 milijuna eura.

Fortenova je 13. listopada potvrdila zaključenje transakcije, a samo 18 dana poslije Alta banci oduzeta je dozvola za rad.