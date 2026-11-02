stupaju sutra na snagu

Vlada objavila nove cijene goriva

I.J.

02.11.2026 u 12:07

Benzinska crpka (ilustracija)
Benzinska crpka (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: CONSTANTIN ZINN
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premija i trošarina zadržane su na istoj razini.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Nove cijene goriva
Nove cijene goriva Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vlada.hr

Uredba stupa na snagu 3. studenog 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,69 EUR/l za benzinsko gorivo (bez promjene cijene)
  • 1,89 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
  • 1,45 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l)
  • 1,87 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,10 EUR/kg)
  • 2,45 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,10 EUR/kg)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

  • 1,84 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 2,20 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,54 EUR/l za plavi dizel
  • 1,98 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,69 EUR/kg za UNP za boce

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PAD ALTA BANKE

PAD ALTA BANKE

Panika u Crnoj Gori i Makedoniji: Prva tempirana bomba nakon pada Vučića eksplodirala u regiji
nastavlja se suđenje

nastavlja se suđenje

FOTO Mario Mamić stigao na sud: Vidno je mršaviji, ali zubi su u prvom planu
cjelodnevni maraton

cjelodnevni maraton

Politički cirkus u Splitu: HDZ-ovci Puljku ostavili šampanjac i parfeme, oporba žestoko uzvratila

najpopularnije

Još vijesti