Ima ih tek 2000, na braniku su vanjskih granica EU-a, a svijet su zadužili kultnim akcijskim glumcem i nobelovcem za književnost. Doznajte tko su Lipka Tatari

Jedna od najstarijih muslimanskih zajednica u Europi upregla je ovih dana sve svoje kapacitete kako bi pomogla Poljskoj u aktualnoj migrantskoj krizi, za koju Europska unija tvrdi da ju je potaknula ruska saveznica Bjelorusija kao osvetu za sankcije koje je Bruxelles uveo Minsku zbog krvavog gušenja prosvjeda nakon izbora, neregularnih prema tvrdnjama oporbe. Poljaci ih smatraju uzorom integracije i zajedničkog života

Lipka Tatari stigli su na tlo današnje Poljske, Bjelorusije i Litve početkom 14. stoljeća, dok se to područje nazivalo Velika Kneževina Litva, a koja je, mijenjajući svoje granice, ustrojstvo i službene nazive, opstala sve do 18. stoljeća. Prvi tatarski doseljenici pokušavali su sačuvati svoju izvornu šamanističku religiju koja se nije puno razlikovala od one Litvanaca, a tada su se oni čvrsto opirali pokrštavanju. Tek stotinjak godina kasnije na isto područje stigli su prvi Tatari koji su ranije na istoku prihvatili islam.