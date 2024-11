Ima metak u tijelu i gnuša se rata: 'Ubijem 50 ljudi i to je to. Samo zato što imam uniformu'

Ima preko 200 šavova i gotovo da nema dijela tijela gdje nije bio ranjen.

Đuro nerado daje intervjue, no u ovom rijetkom javnom nastupu, u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, prisjetio se početaka svojeg ratnog puta. Kad se, naime, vratio iz JNA, odlučio je braniti Dubrovnik.

'Roditelji su bili protiv. Oni su mi već su sredili preko našeg bogatog rođaka posao i stan u Švicarskoj. Tako da ja ne bih bio prognanik. S druge strane, to su moji ljudi ovdje. Ja sam rekao da nema šanse. Otac mi je onda rekao da ću s takvim mentalitetom poginuti, a ja sam odgovorio - onda ću poginuti', prisjetio se Kovačević.

Kovačević se prisjetio najtežeg segmenta rata koji je doživio u Bosni.

'Za prvih deset minuta, zbrisano je pola naše satnije. Tamo je bio ranjen moj prijatelj. Nisam mogao ostaviti čovjeka. Ja sam bio udaljen četiri metra od bunkera, i jedini je način bio da ja izađem pred cijevi, da ispalim hrpu metaka i onda pokušavam njega gurnuti dolje da ga uhvate, a sa mnom je gotovo, kraj priče... Međutim, on je poginuo, ja to nisam znao. Spasio me Ivan Gotovac, jedan plemenit čovjek. On me previo. To su bile strašne rane', ispričao je Kovačević i dodao kako je morao još šest sati hodati do transportera da bi došao do medicinske pomoći.

Tijekom cijele emisije za vrijeme razgovora provlačili su se citati iz knjige 'Tako je pisao Ajant' - Ajant je nadimak Đure Kovačevića, ali i ime starogrčkog heroja Ajaksa.