Ilustrator poznat po zagrljenom Zagiju i Vučku ima novo djelo: 'Dalmacija se vraća na posao'

Sarajevski ilustrator Midhat Kapetanović na svoj je način odlučio obilježiti povratak spomenika Slobodi u Gradac kod Makarske. Taj je spomenik srušen 1992. godine, a zahvaljujući crowdfunding kampanji trebao bi biti vraćen na svoje mjesto

Sarajevski ilustrator Midhat Kapetanović, hrvatskoj javnosti poznat po ilustraciji "Sarajevo je uz Zagreb", koja pokazuje Vučka i Zagija, odnosno maskote Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. i Univerzijade 1987. u Zagrebu, nastaloj kao podrška nakon potresa 2020. godine, ponovno je nacrtao ilustraciju o kojoj će se pričati u domaćoj javnosti. Ilustracija pokazuje brončanog "superjunaka", kako se penje na postament, uz poruku: "Dalmacija se vraća na posao". Ovoga puta nije riječ o superjunaku, već o spomeniku Slobodi, čuvenog hrvatskog kipara Antuna Augustinčića.

Postavljen pa srušen Spomenik je postavljen 1972. godine u Gradcu pored Makarske, a simbolizira događaj iz 1942. godine kad je skupina partizana ondje zarobila motorni jedrenjak Merkur. Taj se čin smatra začetkom partizanske mornarice, piše Večernji. No, spomenik je srušila Treća imotska bojna 1992. godine, koristeći sajle zavezane za kamion. Iako je početna ideja ispod borca koji pruža svoje ruke k moru i stremi slobodi, urediti vidikovac, trebalo je 30-ak godina da se to dogodi.

Crowdfunding kampanja Načelnik općine Gradac, Matko Burić, započeo je 2022. godine kampanju za obnovu spomenika, ali i cijelog prostora u njegovoj blizini. No, procijenjeni troškovi obnove iznosili su 106.000 eura, što je za općinski proračun bilo nedostižno. Stoga je pokrenuta crowdfunding kampanja kojom su građani uplatili 67.000 eura. Općina je uplatila ostatak novca te je spomenik prevezen u jednu zagrebačku ljevaonicu na restauraciju. Načelnik Burić očekuje da bi trebao biti vraćen na svoje mjesto do sredine ove godine.