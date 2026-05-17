Ideja koja dobiva na popularnosti: Ove dvije europske države mogle bi se ujediniti

Dobri odnosi ponovno su potaknuli razmišljanja o ujedinjenju ove dvije zemlje. Osjetljiva je to tema o kojoj prethodni moldavski predsjednici nisu željeli ni razmišljati. No, Sandu je poznata zagovornica ujedinjenja koja se posljednjih mjeseci u više navrata jasno i glasno izjasnila za ujedinjenje.

Čelnici ove dvije europske države ne skrivaju naklonost jedni prema drugima, ističe DW . Moldavska predsjednica Maia Sandu i njen rumunjski kolega Nicusor Dan već su u nekoliko navrata pokazali da se međusobno dobro slažu. Čak su i zajedno posjetili Armeniju gdje su sudjelovali na sastanku Europske političke zajednice.

Upravo se o tome priča na istoku Europe, a glavni su igrači Rumunjska i Moldavija.

Isto razmišlja i rumunjski predsjednik Dan koji je već ranije izjavio kako je 'Rumunjska spremna'. Za razliku od njegovih prethodnika, Dan susjednu zemlju i njezine građane tretira ravnopravno, što je naišlo na dobar odjek u Moldaviji.

Nije na odmet spomenuti kako su brojni Moldavljani i državljani Rumunjske. I sama Sandu je glasala na rumunjskim izborima i to upravo za Dana.

A da ideja ujedinjenja nije samo politička, govori i istraživanje iz ožujka 2026. godine prema kojem oko 42 posto građana Moldavije podržava ujedinjenje s Rumunjskom. To je postotak koji posljednjih godina raste. S druge strane granice, u Rumunjskoj, ideju o ujedinjenju s Moldavijom podržava čak 72 posto ispitanika.

No, iako želja postoji, čini se kako ćemo ipak morati pričekati na eventualno ujedinjenje. U ustavima obiju država postoji niz prepreka, a i pitanje je kako bi prošlo ujedinjenje ako u državi imate one koji se tome protive.

Ali o ujedinjenju se sve češće priča i čini se, kako bismo u budućnosti mogli ponovno mijenjati granice na istoku Europe.