IAEA o radijaciji nakon udara drona u nuklearnu elektranu: Rusi okrivili Ukrajince

Stručnjaci IAEA-e stacionirani u elektrani u nedjelju su pregledali vanjski dio pogođene turbinske dvorane, navodi to UN-ovo nadzorno tijelo za nuklearnu energiju.

"Opažanja tima u skladu su sa sumnjom na udar dronom", izjavila je IAEA.

Šteta koju su inspektori uočili uključuje "ostatke izgorjelih optičkih vlakana", kao i "oštećenje metalnog otvora za pristup koji se nalazi nekoliko katova više u zgradi" i "nekoliko komada krhotina".

Uprava elektrane, koju je postavila Moskva, i Aleksej Lihačov, čelnik državne ruske nuklearne korporacije Rosatom, izjavili su u subotu da je dron udario u turbinsku dvoranu šestog reaktorskog bloka.