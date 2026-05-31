u zaporoškoj oblasti

Rusija tvrdi: 'Eliminirali smo strance borce koji su ratovali za Ukrajinu'

M. Šu.

31.05.2026 u 18:31

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading

Ruske sigurnosne službe tvrde da je u šumskom pojasu na bojišnici u Zaporiškoj oblasti eliminirana skupina stranih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinske vojske

Prema navodima izvora koje prenosi ruska državna agencija TASS, među poginulima su bili državljani Njemačke i Velike Britanije, a njihov identitet navodno je potvrđen dokumentima pronađenim na terenu.

Izvor tvrdi da su među poginulima Jason Largan Jaycee, rođen 2003. godine, te Laterman Philippe Maximilian, rođen 2000. godine.

vezane vijesti

Prema istim navodima, dio poginulih pripadao je 113. zasebnoj brigadi teritorijalne obrane Ukrajine i posebnoj postrojbi specijalnih snaga, no svi su navodno bili raspoređeni u 3. jurišni bataljun pukovnije Skala.

Tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene, a ukrajinska strana nije se službeno oglasila o navodima ruskih sigurnosnih službi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UHIĆENO ČETVERO LJUDI

UHIĆENO ČETVERO LJUDI

Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghinije: Sve je osmislila 23-godišnjakinja?
proslava dana zagreba

proslava dana zagreba

Plenković i Milanović zajedno drugi put u četiri dana: Pogledajte njihov susret
najgore tek dolazi?

najgore tek dolazi?

VIDEO Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju: Padala i tuča, a sada je oluja stigla i do Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti