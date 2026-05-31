Ruske sigurnosne službe tvrde da je u šumskom pojasu na bojišnici u Zaporiškoj oblasti eliminirana skupina stranih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinske vojske
Prema navodima izvora koje prenosi ruska državna agencija TASS, među poginulima su bili državljani Njemačke i Velike Britanije, a njihov identitet navodno je potvrđen dokumentima pronađenim na terenu.
Izvor tvrdi da su među poginulima Jason Largan Jaycee, rođen 2003. godine, te Laterman Philippe Maximilian, rođen 2000. godine.
Prema istim navodima, dio poginulih pripadao je 113. zasebnoj brigadi teritorijalne obrane Ukrajine i posebnoj postrojbi specijalnih snaga, no svi su navodno bili raspoređeni u 3. jurišni bataljun pukovnije Skala.
Tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene, a ukrajinska strana nije se službeno oglasila o navodima ruskih sigurnosnih službi.