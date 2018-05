I Velika Britanija apelira na Trumpa da ne odustane od iranskog nuklearnog sporazuma

Velika Britanija poziva Donalda Trumpa da ne odustane od iranskog nuklearnog sporazuma, nekoliko dana prije odluke američkog predsjednika na tu temu, ističući da sporazum nije savršen ali da ne postoji bolja alternativa

U mišljenju objavljenom u ponedjeljak u New York Timesu prije susreta s dužnosnicima američke administracije, britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson ocjenjuje da bi u 'ovom delikatnom trenutku bilo pogrešno udaljiti se od nuklearnog sporazuma i ukloniti ograničenja nametnuta Iranu'.

'Mislim da bi zadržavanje prisila iz sporazuma o iranskom nuklearnom programu omogućilo i da se osujeti agresivno ponašanje Teherana u regiji. Uvjeren sam u jedno: svaka moguća alternativa je gora', navodi britanski šef diplomacije.

Trump je ranije zaprijetio da će u slučaju da europski saveznici ne uklone 'nedostatke' u sporazumu između Teherana i velikih svjetskih sila do 12. svibnja on odbiti produljenje sporazuma. Najveći prigovor SAD-a je da sporazum s Teheranom ograničen do 2025. što izaziva američko strahovanje da bi Iran nakon toga mogao ponovno razvijati nuklearni program.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel također su, prije Johnsona, pokušali uvjeriti Trumpa da se ne povuče iz sporazuma s Iranom.

Sporazum o iranskoj nuklearnoj energiji zaključen je u srpnju 2015. u Beču između Teherana i Skupine 5+1 (Kina, SAD, Francuska, V. Britanija, Rusija i Njemačka), prije dolaska u Bijelu kuću Donalda Trumpa.