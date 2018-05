Još uvijek strahujemo od 15.500 nuklearnih projektila! Evo kako su raspodijeljeni po svijetu

Iako je nedavno zbližavanje dviju Koreja dalo nadu za okončanje nuklearnih prijetnji na podijeljenom poluotoku, ta vrsta razornog naoružanja još uvijek se nalazi u arsenalima najvećih svjetskih sila i ne namjeravaju ih odbaciti

Iako se tijekom Hladnog rata gotovo svakodnevno zveckalo razornim balističkim projektilima , u vrijeme tog političkog sukoba koji je trajao od 1945. do 1991. godine neusporedivo manje država imalo je pristup nuklearnom naoružanju nego što je to slučaj u današnje vrijeme.

Rusija, točnije ruski predsjednik Vladimir Putin, učestalo naglašava kako će se založiti za odustajanje od razvoja nuklearnog programa u korist razvoja energetske mreže, no posve je jasno to da najveća država na svijetu zasigurno neće u potpunosti odbaciti taj oblik naoružanja, ponajviše zbog trenutačnih trzavica na relaciji Moskva – Washington.

Tome najviše u prilog idu i brojke, pa tako upravo Rusija prednjači brojem bojevih glava s nuklearnim naoružanjem – ima ih čak 7300, s tim da se njih 1576 nalazi u podmornicama, a najmanje ih imaju na takozvanim krilatim raketama, njih 790. Valja naglasiti kako domet interkontinentalnih raketa iznosi od 9000 do 11.000 kilometara, rakete lansirane s podmornica lete pak od 6500 do 9000 kilometara, dok ruski strateški raketni nosači imaju radijus kretanja od 10.000 do 14.000 kilometara.

Rusiju u stopu prate Sjedinjene Države sa 6970 bojevih glava, odnosno komada atomskog oružja. Prema dostupnim podacima, 1150 ih je locirano na sustavima na kopnu, njih 1050 na bombarderima tipa B-52 i B-2, a 2016 u podmornicama.