I umjerena dehidriranost može poremetiti mentalne sposobnosti

Čak i umjerena dehidriranost može poremetiti vašu sposobnost da jasno razmišljate, pokazalo je novo američko istraživanje

Znanstvenici su utvrdili da gubitak tekućine koji odgovara dva posto težine sportaša rezultira poremećajima kognitivnih funkcija. Čak i takva blaga do umjerena dehidriranost vodi do poremećaja pažnje i otežanih sposobnosti donošenja odluka, prema radu objavljenom u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise.

Znanstvenici su utvrdili da je dehidriranost posebno stvarala probleme u zadaćama koje zahtijevaju pražnju, motoričku koordiniranost i tzv. izvršnu funkciju koja uključuje primjerice snalaženje na zemljopisnim kartama, pravopis, računanje ili korekturu tekstova.