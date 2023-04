Temperature rastu: I u petak djelomice sunčano te manje hladno, ponegdje ipak mraz

Vjetar slab, u istočnim krajevima do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 15 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano, sredinom dana uz prolazno više oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 10 i 12 °C.

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 11 °C.

Istra

Pretežno vedro i sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će bit malo, ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 13 °C.