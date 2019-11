I u nedjelju crvena upozorenja i obilne oborine: Evo gdje će vam i kada zatrebati kišobran

Meteoalarm je za cijelu obalu, izuzev podvelebitskog kanala, izdao crveno upozorenje, najavljujući vrlo jako i olujno, mjestimice i jako olujno jugo u okretanju na jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra bit će do 130 km/h. Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ), u nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću na Jadranu i područjima uz njega. U središnjim predjelima kiše će biti od sredine dana, a u istočnim tek navečer. U drugom dijelu dana mjestimice obilne oborine, a na Jadranu je moguće i grmljavinsko nevrijeme

U Zagrebu, očekuje se umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne povremeno s kišom koja lokalno može biti obilnija. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, u okolnom gorju i s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura između 15 i 17 °C.

Umjereno do pretežno oblačno, a kasno poslijepodne i navečer uz mjestimičnu kišu. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar, a navečer slabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 20 °C.

Umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana s kišom koja lokalno može biti obilnija. Vjetar umjeren, u okolnom gorju i jak jugoistočni, navečer u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna između 14 i 16 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno oblačno uz povremenu kišu, lokalno obilnu i moguće praćenu grmljavinom. Puhat će umjeren i jak jugoistočni vjetar, a navečer slabjeti. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 15 °C.

Istra

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom te mjestimičnim neverama i obilnim oborinama, a krajem dana i u noći djelomično smanjenje naoblake. Puhat će umjereno do vrlo jako, na udare olujno jugo, ponegdje i olujno jugo s orkanskim udarima, a tijekom poslijepodneva i navečer će slabjeti i okretati na slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadnjak i zapadnjak. More će biti umjereno valovito i valovito, u noći i prijepodne mjestimice i jače valovito, a poslijepodne će postupno slabjeti. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 14 °C, a najviša dnevna od 15 do 18 °C.