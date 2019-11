Ima li kraja kiši i južini? Nakon noćašnje kataklizme u Istri, nakratko će okrenuti na buru. A onda...

Olujno nevrijeme zahvatilo je sinoć Istru i Kvarner, a kiša je tijekom noći natopila veliki dio unutrašnjosti Hrvatske. Meteoalarm je za danas izdao crveno upozorenje za sjeverozapad zemlje, a Državni hidrometeorološki zavod (DHZM) za većinu krajeva najavljuje pretežno oblačno s kišom koja će lokalno biti obilna, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima. Na moru su moguće i nevere, a u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije

Pijavica u Umagu je prema dojavama trajala samo 10-ak sekundi, no to je bilo dovoljno da pričini popriličnu materijalnu štetu.

U Zagrebu oblačno uz povremenu kišu, osobito u prvom dijelu dana kada će biti i lokalno obilnija. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, tijekom dana u okretanju na sjeveroistočni. Temperatura zraka uglavnom od 10 do 12, na vrhu Medvednice od 6 do 8 °C.

U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslijepodne u jačanju na olujno, dok će na sjevernom Jadranu jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverac, a u noći na nedjelju zapuhat će jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu zemlje od 15 do 20, no u središnjim i gorskim krajevima između 9 i 14 °C, prognozira DHMZ.

Oblačno s kišom te vjetrovito. Kiša će mjestimice biti obilna, ponajprije u Lici osobito u noći i tijekom jutra. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar. Jutarnja temepratura od 7 do 11, najviša dnevna između 11 i 14 °C.

Istra

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom te mjestimičnim neverama i obilnim oborinama. Umjeren do jak jugozapadnjak i zapadnjak okrenut će tijekom prijepodneva na istočnjak i buru a navečer opet jugo u jačanju na umjereno do vrlo jako s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ujutro i navečer mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 14 °C, a najviša dnevna od 11 do 15 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno oblačno i kišovito. Lokalno će biti obilne oborine, a moguće su i nevere. Puhat će umjeren jugozapadnjak koji će okretati na sjeverac, a navečer ponovno jačanje juga u južnim predjelima. Temperatura zraka većinom od 11 do 15, u unutrašnjosti Istre od 7 do 10 °C.