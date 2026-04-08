Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

L. Š. / Hina

08.04.2026 u 06:49

Benjamin Netanyahu
Izvor: EPA / Autor: RONEN ZVULUN / POOL
Izrael podupire odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o dvotjednoj obustavi napada na Iran, no primirje ne uključuje Libanon, priopćio je u srijedu ured premijera Benjamina Netanyahu

Izraelski premijer podržava američki potez pod uvjetom da Teheran odmah ponovno otvori Hormuški tjesnac i prekine napade na Sjedinjene Države, Izrael i zemlje u regiji, navodi se u izjavi, prenosi Reuters.

Ta izjava dolazi nakon što je Washington najavio dvotjednu obustavu napada na Iran, s ciljem smirivanja sukoba i otvaranja prostora za pregovore. Izrael je također poručio da podupire američke napore kako bi se osiguralo da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu ili 'terorističku' prijetnju SAD-u, Izraelu i arapskim susjedima.

Dodaje se da je Washington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima. Iran je u srijedu najavio da će pregovori sa SAD-om započeti u petak 10. travnja, u Islamabadu.

Dvojica dužnosnika Bijele kuće ranije su potvrdila da je Izrael pristao na dvotjedno primirje i obustavu bombardiranja Irana, dok je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao u postizanju dogovora, objavio na mreži X da sporazum uključuje i prekid izraelskih operacija u Libanonu.

Izraelska ofenziva u Libanonu dosad je odnijela najmanje 1500 života i raselila oko 1,2 milijuna ljudi. Libanon je uvučen u sukob nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Iran napali Izrael i SAD. Taj napad potaknuo je novu izraelsku kopnenu i zračnu ofenzivu.

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
