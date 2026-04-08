nakon trumpovih izjava

FOTO Pogledajte prizore iz Teherana: Pale zastave, Izrael reagirao: Slijedi li novo zaoštravanje?

I.J.

08.04.2026 u 08:27

Iranci palili američke i izraelske zastave
Iranci palili američke i izraelske zastave Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava

Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba.

>>>Ovdje pratimo iz minute u minutu sve oko rata na Bliskom istoku

Istodobno je Izrael podržao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj obustavi napada na Iran, ali uz jasne uvjete. Ured premijera Benjamina Netanyahua poručio je da Teheran mora odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac te prekinuti napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji.

Naglašeno je i da Izrael podupire američke napore kako bi se spriječilo da Iran predstavlja nuklearnu, raketnu ili 'terorističku' prijetnju.

Iranci palili američke i izraelske zastave
  • Iranci palili američke i izraelske zastave
  • Iranci palili američke i izraelske zastave
  • Iranci palili američke i izraelske zastave
  • Iranci palili američke i izraelske zastave
  • Iranci palili američke i izraelske zastave
    +4
Iranci palili američke i izraelske zastave Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Primirje, kako je istaknuto, ne uključuje Libanon. Izraelska ofenziva na tom području dosad je odnijela najmanje 1500 života i raselila oko 1,2 milijuna ljudi nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak potpore Teheranu.

Washington je, prema navodima iz Izraela, potvrdio da ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima, a oni bi trebali započeti 10. travnja u Islamabadu. Američki i izraelski dužnosnici navode da je cilj primirja smirivanje sukoba i stvaranje prostora za diplomatsko rješenje, dok je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je sudjelovao u posredovanju, objavio da sporazum uključuje i šire sigurnosne aranžmane u regiji.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije isteka roka koji je dao Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu. Trumpova objava na društvenim mrežama predstavlja nagli zaokret u odnosu na ranije istupe tijekom dana, kada je zaprijetio da će 'čitava jedna civilizacija nestati večeras' ako njegovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

