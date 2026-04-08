FOTO Pogledajte prizore iz Teherana: Pale zastave, Izrael reagirao: Slijedi li novo zaoštravanje?

Istodobno je Izrael podržao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj obustavi napada na Iran, ali uz jasne uvjete . Ured premijera Benjamina Netanyahua poručio je da Teheran mora odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac te prekinuti napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji.

Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba.

Naglašeno je i da Izrael podupire američke napore kako bi se spriječilo da Iran predstavlja nuklearnu, raketnu ili 'terorističku' prijetnju.

Primirje, kako je istaknuto, ne uključuje Libanon. Izraelska ofenziva na tom području dosad je odnijela najmanje 1500 života i raselila oko 1,2 milijuna ljudi nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak potpore Teheranu.

Washington je, prema navodima iz Izraela, potvrdio da ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima, a oni bi trebali započeti 10. travnja u Islamabadu. Američki i izraelski dužnosnici navode da je cilj primirja smirivanje sukoba i stvaranje prostora za diplomatsko rješenje, dok je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je sudjelovao u posredovanju, objavio da sporazum uključuje i šire sigurnosne aranžmane u regiji.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, manje od dva sata prije isteka roka koji je dao Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu. Trumpova objava na društvenim mrežama predstavlja nagli zaokret u odnosu na ranije istupe tijekom dana, kada je zaprijetio da će 'čitava jedna civilizacija nestati večeras' ako njegovi zahtjevi ne budu ispunjeni.