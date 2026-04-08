novi dokumenti

Procurio plan Rusije i Mađarske u 12 točaka, Orbanova oporba: Ovo je otvorena izdaja

I.V.

08.04.2026 u 09:19

Vladimir Putin i Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER NEMENOV / POOL
Novi dokumenti do kojih je došao Politico otkrivaju kako su Mađarska i Rusija dogovorile opsežan plan jačanja suradnje, što dodatno rasvjetljava bliske veze premijera Viktora Orbána s Kremljem, upravo uoči ključnih parlamentarnih izbora

Prema dostupnim informacijama, sporazum o suradnji obuhvaća čak 12 točaka i predviđa širenje odnosa u nizu sektora, od energetike do kulture.

Uska suradnja: Od energetike do obrazovanja

Dokumenti pokazuju da su mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mikhail Murashko potpisali plan nakon sastanka u Moskvi u prosincu, piše Politico.

Dogovor uključuje produbljivanje suradnje u područjima poput nuklearne energije, nafte i plina, ali i obrazovanja, sporta i kulture. Spominje se i mogućnost dolaska ruskih nastavnika u Mađarsku te jačanje razmjena studenata.

Cilj je, kako stoji u dokumentima, dugoročno učvrstiti međusobno korisne odnose u ključnim sektorima.

Jedna od ključnih točaka odnosi se na pokušaj preokreta pada trgovinske razmjene, koji je uslijedio nakon sankcija Europske unije Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Plan također otvara vrata ruskim kompanijama za sudjelovanje u novim energetskim projektima u Mađarskoj, uključujući električnu energiju i vodik.

Viktor Orban i Vladimir Putin
Viktor Orban i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov

Oporba napada: 'To je izdaja'

Orbánov glavni politički protivnik Péter Magyar iskoristio je ove informacije kako bi dodatno pojačao kritike, nazvavši približavanje Moskvi ‘otvorenom izdajom’.

On tvrdi da ovakva politika predstavlja ozbiljan rizik za europski položaj Mađarske i njezinu sigurnost.

Szijjártó je odbacio kritike, poručivši da Mađarska vodi vanjsku politiku u skladu s vlastitim interesima, a ne pod pritiskom, kako je rekao, ‘pristranih liberalnih medija’.

S ruske strane nije bilo službenog komentara.

Orbán se suočava s jednim od najtežih političkih izazova u posljednjih 16 godina vlasti, dok njegova stranka zaostaje u anketama za oporbenim pokretom Tisza.

Kampanju obilježavaju optužbe za špijunažu, curenja informacija i sve izraženije geopolitičke podjele, pri čemu odnosi s Moskvom postaju jedno od ključnih pitanja.

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

