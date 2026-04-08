Procurio plan Rusije i Mađarske u 12 točaka, Orbanova oporba: Ovo je otvorena izdaja

Novi dokumenti do kojih je došao Politico otkrivaju kako su Mađarska i Rusija dogovorile opsežan plan jačanja suradnje, što dodatno rasvjetljava bliske veze premijera Viktora Orbána s Kremljem, upravo uoči ključnih parlamentarnih izbora
Prema dostupnim informacijama, sporazum o suradnji obuhvaća čak 12 točaka i predviđa širenje odnosa u nizu sektora, od energetike do kulture.
Uska suradnja: Od energetike do obrazovanja
Dokumenti pokazuju da su mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mikhail Murashko potpisali plan nakon sastanka u Moskvi u prosincu, piše Politico.
Dogovor uključuje produbljivanje suradnje u područjima poput nuklearne energije, nafte i plina, ali i obrazovanja, sporta i kulture. Spominje se i mogućnost dolaska ruskih nastavnika u Mađarsku te jačanje razmjena studenata.
Cilj je, kako stoji u dokumentima, dugoročno učvrstiti međusobno korisne odnose u ključnim sektorima.
Jedna od ključnih točaka odnosi se na pokušaj preokreta pada trgovinske razmjene, koji je uslijedio nakon sankcija Europske unije Rusiji zbog rata u Ukrajini.
Plan također otvara vrata ruskim kompanijama za sudjelovanje u novim energetskim projektima u Mađarskoj, uključujući električnu energiju i vodik.
Oporba napada: 'To je izdaja'
Orbánov glavni politički protivnik Péter Magyar iskoristio je ove informacije kako bi dodatno pojačao kritike, nazvavši približavanje Moskvi ‘otvorenom izdajom’.
On tvrdi da ovakva politika predstavlja ozbiljan rizik za europski položaj Mađarske i njezinu sigurnost.
Szijjártó je odbacio kritike, poručivši da Mađarska vodi vanjsku politiku u skladu s vlastitim interesima, a ne pod pritiskom, kako je rekao, ‘pristranih liberalnih medija’.
S ruske strane nije bilo službenog komentara.
Orbán se suočava s jednim od najtežih političkih izazova u posljednjih 16 godina vlasti, dok njegova stranka zaostaje u anketama za oporbenim pokretom Tisza.
Kampanju obilježavaju optužbe za špijunažu, curenja informacija i sve izraženije geopolitičke podjele, pri čemu odnosi s Moskvom postaju jedno od ključnih pitanja.