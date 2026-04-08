Procurio plan Rusije i Mađarske u 12 točaka, Orbanova oporba: Ovo je otvorena izdaja

Dokumenti pokazuju da su mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mikhail Murashko potpisali plan nakon sastanka u Moskvi u prosincu, piše Politico .

Prema dostupnim informacijama, sporazum o suradnji obuhvaća čak 12 točaka i predviđa širenje odnosa u nizu sektora, od energetike do kulture.

Dogovor uključuje produbljivanje suradnje u područjima poput nuklearne energije, nafte i plina, ali i obrazovanja, sporta i kulture. Spominje se i mogućnost dolaska ruskih nastavnika u Mađarsku te jačanje razmjena studenata.

Cilj je, kako stoji u dokumentima, dugoročno učvrstiti međusobno korisne odnose u ključnim sektorima.

Jedna od ključnih točaka odnosi se na pokušaj preokreta pada trgovinske razmjene, koji je uslijedio nakon sankcija Europske unije Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Plan također otvara vrata ruskim kompanijama za sudjelovanje u novim energetskim projektima u Mađarskoj, uključujući električnu energiju i vodik.