I dalje će nas mučiti proljetne temperature, a sutra slijedi veliko pogoršanje

U ponedjeljak će biti promjenjivo oblačno, još uvijek iznadprosječno toplo za ovo doba godine. Od utorka bit će oblačnije i kišovito uz postupni pad temperature. Moguće su obilnije oborine, osobito na Jadranu gdje može biti i grmljavinskih pljuskova

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a na Jadranu i pljuskove praćene grmljavinom. Obilnija oborina moguća je ponajprije u Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu, dok će na istoku zemlje biti uglavnom suho. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, u gorju na udare i jak jugoistočni. Na Jadranu će jako i olujno jugo postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 14, a najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu između 12 i 16 °C.