'Odakle ministru koji ima plaću 20.000 kuna tri stana i dvije kuće'

Na snažno zagovaranje HSS-ovih zastupnika da Hrvatski sabor donese njihov zakon o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine, iz HDZ-a su uzvratili da je taj zakon "štivo opće naravi" i u praksi neprovediv

"Ne negiram dobru ideju HSS-a, ali kanimo se politikanstva, jer ispada da nam ni jedna institucija ne radi ništa, od Porezne uprave do Carine, MUP-a...", uzvratio je HSS-ovcima HDZ-ov Ivan Šuker ističući da im zakon nije usklađen ni s Ustavom, niti s nizom drugih zakona.

Motiv zakona je dobar, no samo utvđivanje nezakonito stečene imovine je zahtjevno i treba ostati kod toga da su jedino sudovi mjerodavni to raditi, odgovorila je Marija Jelkovac (HDZ) na HSS-ov prijedlog po kojemu bi to radila Porezna uprava, a ne sudovi.