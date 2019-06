HSS podnio interpelaciju o radu Vlade vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima

Klub zastupnika HSS-a i Demokrata podnio je Interpelaciju o radu Vlade radi njezina nečinjenja u vezi s produljenjem moratorija na prodaju zemlje strancima, izvijestio je u četvrtak na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru predsjednik HSS-a Krešimir Beljak

Beljak je podsjetio je kako je prigodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju dogovoren moratorij kojim se strancima ne dopušta prodaja poljoprivrednog zemljišta na razdoblje do 7 godina uz mogućnost da se to produlji još za tri godine.

Bojim se da se širom otvaraju vrata stranom kapitalu s kojim se ni jedan hrvatski seljak i poljoprivrednik neće moći boriti i da su HDZ i hrvatska vlada odlučili 'zabiti zadnji čavao u lijes hrvatskog sela i poljoprivrede', rekao je Beljak.

Na novinarsko pitanje vezano uz tvrdnju ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića da je takav zahtjev moguće podnijeti do 1. srpnja 2020., Beljak je odgovorio da ono što je ministar Tolušić učinio za hrvatsku poljoprivrede ne ulijeva nikakvo povjerenje da bi on to i napravio. Ne znam zašto treba čekati zadnji čas kada se to može napraviti odmah, a potrebno je odraditi neke predradnje, koje prema našim informacijama, još nisu odrađene, rekao je Beljak .

Davor Vlaović (HSS) rekao je da je klub HSS potpomognut potpisima još 16 kolega iz klubova SDP-a, IDS-a, Glasa, demokrata i nezavisnih koji su poduprli interpelaciju želi poručiti građanima da Vlada ništa ne čini da se produži moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima.

Vlada ne provodi ni postojeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu donesen prije dvije godine i još uvijek nije raspisan ni jedan natječaj za prodaju, zakup ili koncesiju na poljoprivrednom zemljištu. Ono što je učinjeno je prijenos koncesija s Agrokora na Forte nova grupu, mimo volje građana koji žive na tom području, a riječ je o 33.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, upozorio je Vlaović.

U vezi sa zahtjevom za raspisivanje referenduma protiv mirovinske reforme, Beljak je rekao da broj skupljenih potpisa toliki da Vlada ne može izbjeći referendum te da bi bilo najbolje da Vlada odustane od svog zakonskog prijedloga i da se bespotrebno ne troši više od 100 milijuna kuna hrvatskih poreznih obveznika. Time bi pokazala barem malo poštovanja prema svima koji su potpisali inicijativu za raspisivanje referenduma, ocijenio je.