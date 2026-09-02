Važne upute za građane: Što učiniti ako pronađete uginulu vranu i kome se trebate javiti

Istovremeno je u Hrvatskoj potvrđeno sedam slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila kod ljudi, od kojih pet na području Zagreba i Zagrebačke županije . Četvero oboljelih liječi se u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', a dvoje ih je na intenzivnoj njezi.

Hrvatski veterinarski institut prvi je slučaj potvrdio 27. kolovoza kod uginule vrane pronađene u Zapruđu . Već sljedećeg dana virus je potvrđen kod još četiri uginule vrane pronađene na različitim lokacijama u Zagrebu – na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi, poručili su iz Udruge 'Ekologija grada'.

Pojava virusa ponovno je otvorila pitanje brojnosti vrana u Zagrebu, ali i mogućeg utjecaja gospodarenja otpadom na njihovu gradsku populaciju. Vrane se u urbanim sredinama okupljaju ondje gdje imaju lako dostupan izvor hrane, uključujući otpad iz prepunih spremnika i hranu odloženu pokraj njih, dodaje se.

Neredovit odvoz, otpad ostavljen izvan spremnika i ilegalna odlagališta mogu tako stvarati povoljne uvjete za okupljanje i povećavanje populacije ovih ptica.

Vrane mogu biti rezervoar virusa

Virus Zapadnog Nila u prirodi cirkulira ponajprije između ptica i komaraca. Ptice služe kao domaćini virusa, dok ga zaraženi komarci prenose među pticama, ali mogu zaraziti i ljude.

Zbog toga veća koncentracija osjetljivih ptica na određenom području potencijalno može pridonijeti intenzivnijem lokalnom kruženju virusa ako su istodobno prisutne populacije komaraca sposobnih za njegov prijenos.

Gradske službe pojačano provode mjere suzbijanja komaraca, no riječ je prije svega o mjeri usmjerenoj na samog prijenosnika virusa. Dugoročnija prevencija uključuje i smanjivanje uvjeta pogodnih za razmnožavanje komaraca te odgovorno gospodarenje otpadom i održavanje javnih površina.