Progovorio cimer Tylera Robinsona: Objavljene poruke koje je slao nakon ubojstva Charlieja Kirka

Muškarac optužen za ubojstvo konzervativnog političkog aktivista Charlieja Kirka priznao je zločin svom cimeru, nakon povratka u stan zaplakao te rekao da žali zbog onoga što je učinio, čulo se na sudu u američkoj saveznoj državi Utahu
Ti su detalji izneseni tijekom prethodnog saslušanja 23-godišnjeg Tylera Robinsona, koji se suočava s optužbom za teško ubojstvo i niz drugih kaznenih djela zbog Kirkove smrti 10. rujna 2025., piše BBC.
Tužiteljstvo je prikazalo snimku razgovora s Robinsonovim bivšim cimerom i tadašnjim partnerom Lanceom Twiggsom te predočilo njihovu tekstualnu komunikaciju. Robinson se zasad nije izjasnio o krivnji, a sud odlučuje postoji li dovoljno dokaza za početak suđenja u predmetu u kojem je moguća i smrtna kazna.
Twiggs je istražiteljima rekao da je Robinson nekoliko mjeseci prije pucnjave tražio alat za graviranje kako bi urezao natpise na streljivo za obiteljski lovački i kamperski izlet.
Tužiteljstvo je prvi put objavilo fotografije navodnog oružja kojim je počinjeno ubojstvo te graviranih metaka i čahura pronađenih na mjestu zločina i u Robinsonovu domu. Među natpisima na čahurama bili su i ‘Ako ovo čitaš, gej si’ te ‘Fašistu! Hvataj!’.
Ubio Kirka jednim hicem u vrat
Istražitelji tvrde da je Robinson jednim hicem u vrat usmrtio 31-godišnjeg Kirka dok se obraćao okupljenima na kampusu Sveučilišta Utah Valley.
Nakon pucnjave Robinson je Twiggsu slao poruke u kojima je napisao da je pušku sakrio u grmlju te da čeka priliku da je vrati. ‘Ako uspijem uzeti pušku, a da me nitko ne vidi, neću ostaviti nikakve dokaze’, napisao je.
Dan poslije, ispričao je Twiggs, Robinson je priznao da je ono što je napisao bilo istinito. ‘Malo je zaplakao i rekao da bi volio da to nije učinio. Nakon toga je stalno nešto radio po stanu, kao da se pokušava zaokupiti’, rekao je Twiggs, dodajući da mu je Robinson rekao kako se namjerava predati policiji.
Robinson se predao u pratnji roditelja i prijatelja
Agent Državnog istražnog ureda Utaha Brian Davis posvjedočio je da se Robinson 11. rujna, u pratnji roditelja i obiteljskog prijatelja, predao u uredu šerifa okruga Washington, gdje je uhićen.
Ranije tijekom tjedna tužiteljstvo je predstavilo izvješće FBI-ja prema kojem su na puški, odvijaču i ručniku pronađenima na mjestu zločina identificirani DNK tragovi Robinsona i Twiggsa. Obrana je osporavala način prikupljanja i tumačenja tih dokaza.
Suđenju su cijelog tjedna prisustvovali Kirkova supruga Erika Kirk i njegovi roditelji Kathryn i Robert Kirk, kao i Donald Trump Jr. sa svojom novom suprugom. Prema Associated Pressu, Robinsonova majka Amber zaplakala je tijekom čitanja dijela njegovih poruka na sudu.