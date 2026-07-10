Progovorio cimer Tylera Robinsona: Objavljene poruke koje je slao nakon ubojstva Charlieja Kirka

Ti su detalji izneseni tijekom prethodnog saslušanja 23-godišnjeg Tylera Robinsona, koji se suočava s optužbom za teško ubojstvo i niz drugih kaznenih djela zbog Kirkove smrti 10. rujna 2025., piše BBC.

Tužiteljstvo je prikazalo snimku razgovora s Robinsonovim bivšim cimerom i tadašnjim partnerom Lanceom Twiggsom te predočilo njihovu tekstualnu komunikaciju. Robinson se zasad nije izjasnio o krivnji, a sud odlučuje postoji li dovoljno dokaza za početak suđenja u predmetu u kojem je moguća i smrtna kazna.

Twiggs je istražiteljima rekao da je Robinson nekoliko mjeseci prije pucnjave tražio alat za graviranje kako bi urezao natpise na streljivo za obiteljski lovački i kamperski izlet.

Tužiteljstvo je prvi put objavilo fotografije navodnog oružja kojim je počinjeno ubojstvo te graviranih metaka i čahura pronađenih na mjestu zločina i u Robinsonovu domu. Među natpisima na čahurama bili su i ‘Ako ovo čitaš, gej si’ te ‘Fašistu! Hvataj!’.