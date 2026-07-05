POTRAGA JOŠ TRAJE

Širi se potraga za napadačem iz Čakovca: Doznaju se prvi detalji istrage

Ivor Kruljac

05.07.2026 u 20:11

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Međimurska
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Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske, pozvao je građane da se jave sa informacijama o napadaču koji je upucao dva mladića ispred noćnog kluba u Čakovcu. No, upozorio je da se s traženom osobom ne ulazi u kontakt jer je opasan

Policija i dalje traga za napadačem koji je na parkiralištu noćnog kluba otvorio paljbu i teško ozlijedio dvojicu mladića u središtu Čakovca.

Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti, a iako počinitelj koji je nedavno služio kaznu zbog trgovine drogom nije pronađen, dnevnik.hr navodi da je u Vukovarskoj ulici u tom grafu pronađeno vozilo kojim je osuđeni došao do kluba. Policija je obavila pretres auta, no više detalja nije poznato.

U međuvremenu je proširena istraga te će se provesti i provjera dozvola spomenutog dotičnog kluba. Iako mladići nisu ozbiljnije kažnjavani, motiv napada bi mogla biti droga ili čak ilegalni zaštitarski rad u klubu.

Muškarac koji se traži zbog pucnjave
Muškarac koji se traži zbog pucnjave Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Međimurska

Podsjetimo, policija je objavila fotografije napadača uz upozorenje građanima da mu se ne približavaju niti započinju razgovor s njim već da odmah obavijeste policiju.

"Pozivamo sve građane ukoliko raspolažu s bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i da se ne upuštaju ni u kakav razgovor s tom osobom. Osoba je naoružana", poručio je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske, prenosi dnevnik.hr.

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 Ne isključuju mogućnost i da je napadač pobjegao u drugu državu, moguće i BiH dok se za motiv napada sumnjiči obračun kriminalnog miljea.

'Mislim da je to sve dosta nas šokiralo i potreslo. Mislim da se takve stvari ne bi trebale događati', naveli su mještani, prenosi dnevnik.hr.

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