Širi se potraga za napadačem iz Čakovca: Doznaju se prvi detalji istrage

Policija i dalje traga za napadačem koji je na parkiralištu noćnog kluba otvorio paljbu i teško ozlijedio dvojicu mladića u središtu Čakovca.

Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti, a iako počinitelj koji je nedavno služio kaznu zbog trgovine drogom nije pronađen, dnevnik.hr navodi da je u Vukovarskoj ulici u tom grafu pronađeno vozilo kojim je osuđeni došao do kluba. Policija je obavila pretres auta, no više detalja nije poznato.

U međuvremenu je proširena istraga te će se provesti i provjera dozvola spomenutog dotičnog kluba. Iako mladići nisu ozbiljnije kažnjavani, motiv napada bi mogla biti droga ili čak ilegalni zaštitarski rad u klubu.