Objavljeno tko je osumnjičeni za brutalnu pucnjavu u Čakovcu

Prema pisanju portala eMeđimurje, za pucnjavu je osumnjičen Danijel T. Policija njegov identitet zasad nije službeno objavila.

Iako je tijekom potrage pronađen automobil kojim se osumnjičeni ranije koristio, policija je potvrdila kako vozilo nije u njegovu vlasništvu, već ga je koristio u ranijem razdoblju. Trenutačno nema konkretnih saznanja o njegovoj lokaciji.

Osumnjičeni je ranije bio osuđen na zatvorsku kaznu u Bosni i Hercegovini zbog kaznenih djela povezanih s drogom te je, prema dostupnim informacijama, često mijenjao boravišta.

Policijska uprava međimurska dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca zaprimila je u subotu, 4. srpnja, u 4:03 sata.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a dvije ozlijeđene osobe prevezene su u Županijsku bolnicu Čakovec. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su zadobile teške tjelesne ozljede te su zadržane na bolničkom liječenju.

Prema dosad prikupljenim informacijama, počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, zbog čega policija provodi opsežnu potragu u koju su uključene sve raspoložive policijske snage.

Policija naglašava da pronađeni automobil nije u vlasništvu osumnjičenog, već ga je ranije koristio, zbog čega se i dalje intenzivno radi na njegovu lociranju i uhićenju.

Na mjestu događaja proveden je očevid, dok kriminalističko istraživanje i dalje traje kako bi se utvrdile sve okolnosti pucnjave.