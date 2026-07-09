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FOTO 'Nestao' jedan od najpoznatijih spomenika u Zagrebu

M.Či.

09.07.2026 u 19:32

Spomenik kralju Tomislavu
Spomenik kralju Tomislavu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Nakon što je tjednima 'nestao' spomenik banu Josipu Jelačiću na glavnom gradskom trgu, isto se dogodilo još jednom poznatom konjaniku - kralju Tomislavu

Građani koji prolaze pored Glavnog kolodvora u Zagrebu, vjerojatno su primijetili da im u vidokrugu nedostaje poznato 'lice'. Spomenik kralju Tomislavu naizgled je nestao, a na njegovom mjestu pojavile su se skele.

No, bez brige. Kralj je i dalje na svome mjestu, samo je i na njega došao red za redovito čišćenje, zaštitu i sanaciju oštećenja.

Podsjetimo, radi se o spomeniku kojeg je još 1938. godine izradio kipar Robert Frangeš Mihanović, a koji je postavljen 1947. godine.

Jedan je od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba, a nakon redovitog čišćenja zasjat će novim sjajem i ponovno privlačiti poglede Zagrepčana i njihovih gostiju.

Spomenik kralju Tomislavu
  • Spomenik kralju Tomislavu
  • Spomenik kralju Tomislavu
  • Spomenik kralju Tomislavu
'Nestao' spomenik kralju Tomislavu u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

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