FOTO 'Nestao' jedan od najpoznatijih spomenika u Zagrebu

Građani koji prolaze pored Glavnog kolodvora u Zagrebu, vjerojatno su primijetili da im u vidokrugu nedostaje poznato 'lice'. Spomenik kralju Tomislavu naizgled je nestao, a na njegovom mjestu pojavile su se skele.

No, bez brige. Kralj je i dalje na svome mjestu, samo je i na njega došao red za redovito čišćenje, zaštitu i sanaciju oštećenja.

Podsjetimo, radi se o spomeniku kojeg je još 1938. godine izradio kipar Robert Frangeš Mihanović, a koji je postavljen 1947. godine.

Jedan je od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba, a nakon redovitog čišćenja zasjat će novim sjajem i ponovno privlačiti poglede Zagrepčana i njihovih gostiju.