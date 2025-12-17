Hrvatski studenti moći će ponovo na razmjenu u Veliku Britaniju

U srijedu bi trebao biti potpisan sporazum o ponovnom pridruživanju Velike Britanije programu razmjene studenata u EU Erasmus, iz kojeg se ta zemlja povukla nakon Brexita

EU i Velika Britanija dogovorile su konačne detalje plana, prema kojemu se studentima iz Ujedinjenog Kraljevstva ponovo omogućava sudjelovanje u programu na razini EU bez plaćanja ikakvih dodatnih naknada od siječnja 2027., doznaje The Guardian.

List javlja da bi britanski studenti mogli sudjelovati u strukovnim osposobljavanjima i sportskim razmjenama diljem EU u okviru programa Erasmus+, kao i u daljnjim studijskim razmjenama na fakultetima i sveučilištima. Očekuje se da će studenti iz EU-a koji studiraju na britanskim sveučilištima u okviru Erasmus programa biti oslobođeni međunarodnih školarina, što znači da će plaćati školarine kao i Britanci, a one su ograničene na 9.535 funti godišnje. Zauzvrat, britanski studenti će nastaviti plaćati standardne domaće školarine na svom matičnom sveučilištu tijekom godine studiranja u Europi kao dio svojih studija u Velikoj Britaniji. Imali bi pravo na potporu za pomoć s dodatnim troškovima života u inozemstvu.

Boris Johnson Izvor: Profimedia / Autor: LEON NEAL / AFP / Profimedia







