Hrvatski studenti moći će ponovo na razmjenu u Veliku Britaniju

U srijedu bi trebao biti potpisan sporazum o ponovnom pridruživanju Velike Britanije programu razmjene studenata u EU Erasmus, iz kojeg se ta zemlja povukla nakon Brexita
EU i Velika Britanija dogovorile su konačne detalje plana, prema kojemu se studentima iz Ujedinjenog Kraljevstva ponovo omogućava sudjelovanje u programu na razini EU bez plaćanja ikakvih dodatnih naknada od siječnja 2027., doznaje The Guardian.
List javlja da bi britanski studenti mogli sudjelovati u strukovnim osposobljavanjima i sportskim razmjenama diljem EU u okviru programa Erasmus+, kao i u daljnjim studijskim razmjenama na fakultetima i sveučilištima.
Očekuje se da će studenti iz EU-a koji studiraju na britanskim sveučilištima u okviru Erasmus programa biti oslobođeni međunarodnih školarina, što znači da će plaćati školarine kao i Britanci, a one su ograničene na 9.535 funti godišnje.
Zauzvrat, britanski studenti će nastaviti plaćati standardne domaće školarine na svom matičnom sveučilištu tijekom godine studiranja u Europi kao dio svojih studija u Velikoj Britaniji. Imali bi pravo na potporu za pomoć s dodatnim troškovima života u inozemstvu.
Povratak nakon Brexita
Podsjetimo, Velika Britanija je napustila Erasmus nakon Brexita. Tadašnji premijer Boris Johnson tvrdio je da program ne nudi vrijednost za novac. Laburistička vlada Keira Starmera pristala je ponovno otvoriti pregovore na summitu Velika Britanija-EU prošlog svibnja i nastoji smanjiti troškove sudjelovanja Velike Britanije.
Prije Brexita, Velika Britanija je plaćala doprinos za Erasmus kao i druge članice EU, a u Britaniju je dolazilo više studenata nego što je s Otoka studiralo u Europi.
Program Erasmus započeo je 1987. kao program sveučilišne razmjene, ali se tijekom posljednjeg desetljeća proširio na rad i studiranje te se smatra važnim alatom meke moći i istraživačke suradnje.
Ponovno pridruživanje Velike Britanije programu Erasmus vrijednom 23 milijarde funti bio je ključni zahtjev EU-a u sklopu pregovora o ponovnoj uspostavi odnosa nakon Brexita. Dio je to sporazuma o mobilnosti koji bi mladim Europljanima dao pravo da žive i rade u Velikoj Britaniji nekoliko godina, a Britanci će imati istu tu privilegiju u Europi.
Sporaum o Erasmusu bit će potpisan nakon što su prošlog mjeseca propali pregovori o pridruživanju obrambenom fondu bloka od 131 milijarde funti, jer je Francuska zahtijevala da UK doprinese s 5,7 milijardi funti u proračune EU kako bi britanske obrambene tvrtke mogle sudjelovati u natjecanjima za ugovore.