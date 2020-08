Hrvatski novinar porijeklom iz Libanona: Atmosfera u Bejrutu podsjeća na početak građanskog rata 1975. Prava katastrofa tek slijedi!

Katastrofalna eksplozija u luci u Bejrutu u kojoj je poginulo najmanje stotinu ljudi, više tisuća ih je ozlijeđeno, a bez krova nad glavom ostalo ih je oko 300.000, pokrenut će cijeli lanac događanja i gotovo sigurno mogu se očekivati prosvjedi, nasilje i eskalacija sukoba u Libanonu - smatra iskusni novinar Večernjeg lista Hasan Haidar Diab, inače rođeni Libanonac

Svijet je šokirala eksplozija većih količina amonijevog nitrata, uskladištenog u bejrutskoj luci, no posljedice ove nesreće mogle bi biti znatno dublje i ozbiljnije od materijalnih, procijenjenih na tri do pet milijardi dolara.

'Pitanje je hoće li se ikada otkriti je li riječ o nemaru, ljudskoj grešci ili nečemu trećem - osobno držim da neće jer su direktori luke sasvim sigurno postavljeni od strane jedne stranke ili jedne njene frakcije. Ako i dođe do suđenja, stranka i frakcija organizirat će prosvjede i neće doći do presude. Na djelu je teški klijentelizam, političko kadroviranje i slabost sustava. Prosvjedi se organiziraju čak i za optužene teroriste koji su se vratili s ratišta u Iraku i Siriji, pa oni bivaju pušteni', objašnjava Haidar Diab. Svijet će, predviđa, još nekoliko dana biti pod dojmom humanitarne katastrofe u kojoj je 300 tisuća ljudi ostalo bez svega - čak i on je, kaže, primio stotine i stotine poziva kojima se nudi pomoć - no uskoro će se sve zaboraviti, dok će Libanon tonuti sve dublje.