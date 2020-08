[VIDEO/FOTO] Najmanje 135 mrtvih u Bejrutu, deseci nestalih: Eksplozija ekvivalentna potresu magnitude 4.3

Libanonski timovi za spašavanje u srijedu su izvlačili iz ruševina poginule i tražili nestale nakon velike eksplozije u utorak u Bejrutu do koje je došlo zbog nemara i neodgovornosti, a koja je prouzročila smrt najmanje 135 ljudi.

Više od pet tisuća ljudi ozlijeđeno je u eksploziji u bejrutskoj luci, kazao je ministar zdravstva Hamad Hasan, dodavši da je do 250 tisuća ljudi ostalo bez doma prikladnog za život, budući da je eksplozija uništila fasade zgrada, razbacala namještaj na ulicu i razbila prozore udaljene kilometrima od mjesta gdje je došlo do eksplozije. Dužnosnici su rekli da bi šteta od eksplozije mogla iznositi i do 15 milijardi dolara.

Hasan je rekao da je poginulo 135 ljudi, a deseci se vode kao nestali, dok je premijer Hasan Diab objavio da od četvrtka počinju tri dana žalosti.

Očekuje se da će ukupni broj umrlih od eksplozije biti veći.