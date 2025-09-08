održan u lici

Hrvatski festival hodanja nikad posjećeniji

08.09.2025

Na 7. Hrvatskom festivalu hodanja za vikend je sudjelovalo više od 1800 hodača iz Hrvatske i 25 zemalja svijeta, a iz Turističke zajednice Ličko-senjske županije poručili su da je ovo izdanje najveće do sada i potvrda da je Lika postala nezaobilazna destinacija aktivnog turizma

Među hodačima koji su otkrivali prirodne i kulturne ljepote Like bili su državljani Južne Koreje, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Nizozemske, Austrije i drugih zemalja.

"Više od 1800 hodača iz cijelog svijeta najbolja je potvrda da je Lika postala nezaobilazna destinacija aktivnog turizma. Festival nije samo događanje, to je i naša najljepša razglednica, jer svi ti ljudi koji su hodali našim krajolicima postaju ambasadori Like i Hrvatske u svojim državama", rekao je direktor TZ Ličko-senjske županije Ivan Radošević.

Hrvatski festival hodanja 2025. ovim je izdanjem srušio sve dosadašnje rekorde i potvrdio svoje mjesto među vodećim svjetskim manifestacijama aktivnog turizma. Gospić i Lika pokazali su se kao izvrsni domaćini okupljanja koje spaja prirodu, povijest i zajedništvo, u jednom koraku i u ritmu koji razumiju svi jezici svijeta, istaknuli su organizatori.

U subotu, prvoga dana festivala, hodači su koračali rutama "Putevima Tesle" koje su prolazile kroz Smiljan i vodile do Memorijalnog centra Nikola Tesla, a po završetak dana na Trgu Stjepana Radića sudionici su se družili uz grah i glazbu. Drugoga dana predstavljene su nove rute "Putevima Starčevića", koje su vodile do Spomen-doma dr. Ante Starčevića u Velikom Žitniku.

Dodanu vrijednost festivalu dala je snažna međunarodna dimenzija, naglasio je tajnik Hrvatskog saveza hodanja Mile Milković.

"Nikada do danas u Gospiću nije odjekivalo toliko jezika svijeta. Hodači su oduševljeni našom prirodom, gostoljubivošću i pričama koje im otkrivamo kroz staze. Ovo je najveće izdanje festivala do sada i dokaz da hodanje ima snagu okupljati ljude i graditi prijateljstva preko granica", kazao je Milković.

