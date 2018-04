Hrvatske vode oprale ruke i krivicu prebacile na Vodovod u Slavonskom Brodu

Hrvatske vode priopćile su u srijedu kako nikada nisu bile u posjedu niti upravljale uređajem za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na vodocrpilištu Jelas u Slavonskom Brodu, koje je u posjedu i na upravljanju slavonskobrodskog Vodovoda d.o.o.

Ministar Tomislav Ćorić izjavio je u utorak kako je dio ekološkog incidenta u slavonskobrodskom vodovodnom sustavu mogao biti spriječen da se na odgovarajući način održavalo vodocrpilište Jelas, što je u nadležnosti gradskog Vodovoda, odnosno grada Slavonskog Broda. Državni tajnik Mario Šiljeg rekao je kako se filter s aktivnim ugljenom na vodocrpilištu Jelas koji služi sprječavanju ekoloških incidenata, trebao pravodobno zamijeniti još 2010. godine, a to nije učinjeno.

"Vodovod d.o.o. Slavonski Brod je bio investitor izgradnje, izvršen je tehnički pregled izvedenih radova, ishođena je uporabna dozvola za izgrađeni uređaj za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na crpilištu Jelas u Slavonskom Brodu te njime do danas upravlja Vodovod d.o.o. Slavonski Brod", zaključuju Hrvatske vode.

Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara danas je vezano za pitanje izmjene aktivnog ugljena u filteru vodocrpilišta Jelas rekao kako se o izmjeni od prije dvije godine razgovara s Hrvatskim vodama. Naveo je da je Vodovod tvornicu vode preuzeo od Hrvatskih voda 2010. godine kada je ona već bila u uporabi desetak godina

Ako je trebalo to učiniti, Duspara tvrdi da su to trebale Hrvatske vode, dodavši kako stručnjaci procjenjuju da je aktivni ugljen potrebno mijenjati svakih 15 do 20 godina.