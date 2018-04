Brođani prijete tužbom: Da ministar Ćorić ima morala, dao bi ostavku već u petak!

Nakon što je jučer ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić slavonski Brod prozvao za nemar na vodocrpilištu, jutros je stigao odgovor iz tog šestog po veličini grada u Hrvatskoj. Gradski dužnosnici su, naime, najavili i tužbe

Kazao je kako na vodocrpilištu Jelas nije od 2001. promijenjen filter za aktivni ugljen, iako je to trebalo učiniti još 2010. godine. Upravo taj filter služi za spriječavanje ovakvih incidenata.

No, na te prozivke jutros su odgovorile gradske vlasti Slavonskog Broda, a direktor brodskog Vodovoda Stjepan Aščić najavio je tužbe za klevetu i netočno informiranje. 'Ono što moram reći da, analiza sirove vode u Slavonskom Brodu... nikada na crpilištu Jelas se nije pojavila količina ugljikovodika ni blizu ovim koncentracijama koje su se pojavile. Okrivljeni smo da smo mogli pravilnim održavanjem to napraviti, ali to nije moguće. Ja ću danas vjerojatno podnijeti kaznene prijave za netočno informiranje i klevetu i sazvati izvanrednu sjednicu nadzornog odbora, a gradonačelnik uvijek ima stavljen moj mandat na raspolaganje u ovoj situaciji', rekao je direktor brodskog Vodovoda.

Hoće li tužba biti podignuta protiv ministra Ćorića, Aščić nije konkretno odgovorio. 'Moram analizirati što je točno tko rekao i na osnovu toga ćemo postupiti. To radim prvenstveno zbog interesa trgovačkg društva i Grada. Gradonačelnik uvijek ima moj mandat na raspolaganju, on je moj šef', poručio je.

Naime, u Slavonskom Brodu tvrde da je u filteru bio novi aktivni ugljen ne bi spriječio ovo onečišćenje. Osim toga, poručio je i gradonačelnik Mirko Duspara, do 27. svibnja 2010. ingerenciju nad vodocrpilištem imale su Hrvatske vode, te je pitao zašto one nisu izmijenile filter.