Hrvatska podijeljena: Pogledajte koliko se građana želi cijepiti protiv koronavirusa, a koliko ne i koje razloge navode jedni i drugi

Hrvatski građani podijeljeni su oko toga treba li se cijepiti protiv koronavirusa, pa ih tako 46 posto kaže da će se cijepiti, 44 posto da neće, a deset posto ih još nije odlučilo, pokazalo je istraživanje agencije IPSOS napravljeno za Novu TV

Osim podijeljenosti stanovnika oko cijepljenja, istraživanje je pokazalo i da sklonost cijepljenju ovisi o starosti ispitanika, ali i regionalnoj te stranačkoj pripadnosti.

Hoćete li se cijepiti protiv koronavirusa?

Sigurno ili vjerojatno će se cijepiti njih 46 posto, dok čak 44 posto ispitanika - vjerojatno ili sigurno neće. Njih 10 posto još nije odlučilo. Stariji, bez dvojbe, skloniji su cijepljenju i to kako godine idu - sve više ljudi se izjasnilo za cjepivo. Najveća bitka vodit će se za mlade i srednju generaciju. Čak tri četvrtine mlađih od 29 godina, a pitali smo samo punoljetne, nema se namjeru cijepiti ili vjerojatno to neće učiniti, kao i gotovo polovica građana starosti od 30 do 44 godine.