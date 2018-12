Poražavajući izvještaj Human Rights Watcha: Hrvatska ilegalno i nasilno vraća migrante u BiH

Hrvatska policija vraća migrante nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajevima i nasilno, ne dajući im priliku zatražiti azil, objavila je u utorak organizacija Human Rights Watch (HRW)

Ta organizacija sa sjedištem u New Yorku razgovarala je s 20 ljudi , uključujući 11 glava obitelji i jednim dječakom bez pratnje, a oni su otkrili da ih je hrvatska policija deportirala u Bosnu i Hercegovinu bez procesuiranja njihovih slučajeva, nakon što ih je uhitila duboko u hrvatskom teritoriju.

Svih 20 ispitanika tvrdi da su ih pritvorili ljudi koji su se identificirali kao hrvatska policajci ili su nosili takve odore. Sedamnaestero je dalo dosljedne opise policijskih kombija kojima su prevedeni do granice. Jedna majka i kći su se vozili u policijskom automobilu. Dvoje je reklo da je policija pucala u zrak, a petero da su policajci bili maskirani.

Ovi izvještaju pridružuju se sve većem broju dokaza o zloupotrebi hrvatske policije na granicama, zaključuje HRW.

Ta organizacija osnovana 1978. u prosincu 2016. dokumentirala je, kako navodi, slična zlostavljanja hrvatskih policajaca na granici sa Srbijom. Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) u kolovozu ove godine objavio je kako je primio informacije da je Hrvatska od početka godine u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu vratila 2.500 migranata, ponekad nasilno i uz krađu njhove imovine.

Premijer Andrej Plenković je u rujnu, odgovarajući na poziv povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava da istraži te optužbe, odbacio da je došlo do zloupotreba, te je doveo u pitanje izvore tih informacija, piše HRW.

Policija u Donjem Lapcu, na granici s BiH, odbila je hrvatskoj pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović omogućiti pristup policijskim zapisnicima o tretmanu prema migrantima i poručila joj da je djelovala u skladu sa zakonom, dodaje organizacija.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pismeno je 4. prosinca odgovorio na detaljne opise do kojih je došao HRW. Božinović je kazao da su ti dokazi nedovoljni da bi doveli do optužnica, da se ne mogu potvrditi i da migranti optužuju hrvatsku policiju u nadi da će im to pomoći da uđu u Hrvatsku. Naglasio je da njegovo ministarstvo ne podržava bilo kakvu vrstu nasilja ili netolerancije policajaca.

Hrvatska s BiH ima bilateralni sporazum o vraćanju migranata koji joj dopušta da šalje nazad državljane trećih zemalja bez prava boravka u državi. Prema podacima ministarstva sigurnosti BiH, Hrvatska u sklopu tog sporazuma između siječnja i 27. studenoga vratila 493 ljudi, od kojih su 265 bili turski državljani. Nijedna od osoba koje je HRW ispitao nisu prošli službenu proceduru prije no što su vraćeni preko granice.

Protivno zakonima EU i konvencijama

Vraćanje tražitelja azila preko granice bez razmatranja njihovih slučajeva protivno je zakonu o azilu Europske unije, Povelje EU o temeljnim pravima i UN-ovoj Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. godine, naglašava HRW.

HRW poziva hrvatske vlasti da provedu temeljitu i transparentnu istragu tvrdnji o zlostavljanju i da oni koji su mu pribjegavali za to odgovaraju. Vlasti bi trebale uspostaviti potpunu suradnju s pravobraniteljicom, što zahtijeva državno zakonodavstvo i najbolje prakse neovisnih institucija za ljudska prava.

Europska komisija treba pozvati Hrvatsku, članicu EU-a, da zaustavi i istraži vraćanje tražitelja azila u BiH i tvrdnje o nasilju nad njima. Isto tijelo bi trebalo pokrenuti pravni proces protiv Hrvatske zbog kršenja europskih zakona, dodaje HRW.

Nakon zatvaranja granica na zapadnobalkanskoj ruti 2016. godine, tisuće su migranata ostale blokirane, većinom u Srbiji, te su našli nove rute prema EU.