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Kako se zaštiti od udara groma? Pročitajte ove savjete

Bi. S.

20.07.2026 u 23:20

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Ako se osjeti pucketanje, a kosa počinje kostriješiti, možete postati meta sljedećeg groma

Grom je udario ženu dok je nosila suncobran u kampu na Krku, a u pomoć joj je pritekao spasilac koji je odmah počeo s oživljavanjem. Žena je helikopterom prebačena u KBC Rijeka gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Opasnost od udara groma, prema Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, može se izbjeći pridržavanjem određenih pravila ponašanja:

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  • prije odlaska u prirodu treba se informirati o vremenskim uvjetima kako bi se izbjegla oluja
  • promatrati nebo – tamni oblaci, sijevanje i pojačan vjetar znak su da se približava oluja
  • ako prijeti oluja, a nalazite se na otvorenom prostoru, plivate ili se vozite u čamcu, odmah potražiti čvrsto sklonište
  • ako čujete grmljavinu, znači da ste dovoljno blizu da vas udari grom
  • u zidanom objektu ne stajati pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stupova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
  • ne koristiti telefon i mobitel tijekom oluje
  • ne tuširati se, prati rublje ili posuđe
  • isključiti sve električne uređaje tijekom oluje
  • korisno je pravilo 30 + 30 – ako vidite munju i nakon 30 sekundi čujete grom, odmah potražiti sklonište, i najmanje 30 minuta od posljednje munje koju vidite i zvuka groma ne izlaziti iz skloništa
  • svaki vodič struje koji se nalazi iznad ramena povećava opasnost od izravnog udara
  • nikad ne stajati u velikoj skupini ljudi nego se raspršiti, kako bi u slučaju udara grom zahvatio manje osoba
  • izbjegavati eksponirane točke, posebno osamljena stabla i rub šume
  • u šumi potražiti zakon kraj manjih stabala i grmlja
  • tijekom oluje izbjegavati nošenje metalnih predmeta
  • izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova, stupova žičara i dalekovoda
  • velike spilje i udoline dobra su zaštita, ali ne i plitke jame mokrih stijena
  • na otvorenom prostoru izabrati najniža mjesta, škrape i doline, gdje nema vode, čučnuti i pognuti se prema naprijed stavljajući ruke oko koljena; u tom položaju smanjuje se tjelesna visina i što manjom površinom tijela dodiruje tlo
  • ako se osjeti pucketanje, a kosa počinje kostriješiti, možete postati meta sljedećeg groma, odmah napustiti to područje, a ako je to nemoguće, treba čučnuti, spustiti glavu i rukama pokriti uši kako bi se spriječile ozljede bubnjića.

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