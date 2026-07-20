Kako se zaštiti od udara groma? Pročitajte ove savjete

Grom je udario ženu dok je nosila suncobran u kampu na Krku, a u pomoć joj je pritekao spasilac koji je odmah počeo s oživljavanjem. Žena je helikopterom prebačena u KBC Rijeka gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Opasnost od udara groma, prema Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, može se izbjeći pridržavanjem određenih pravila ponašanja: