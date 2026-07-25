stihija se širi

Hrvatica koja živi u Madridu opisala dramatično stanje: Pepeo ulazi u kuće, strah nas je

I.V.

25.07.2026 u 21:28

Maja Jakić
Maja Jakić Izvor: Profimedia/RTL Danas / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/RTL Danas
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Razorni šumski požari koji posljednjih dana haraju središnjom Španjolskom i dalje se šire prema području Madrida. Najviše je pogođena pokrajina Ávila, proglašeno je nacionalno izvanredno stanje, a u vatrenoj stihiji izgorjelo je više od 20 tisuća hektara. O stanju u gradu ispričala je Maja Jakić, Hrvatica koja ondje živi godinama

Jakić opisuje situaciju kao vrlo tešku.

'Procjenjuje se da je ovo možda najveći požar u povijesti Madrida. Već je zahvaćeno 25 tisuća hektara na zapadu Madrida, uključena je vojska i proglašena je nacionalna izvanredna situacija. Neizvjesno je što će se dogoditi', rekla je za RTL Danas.

Objasnila je da se u zraku osjeti paljevina, a pepeo ulazi u kuće. 'Kad izađete van, osjeti se dim. Sve nas je ovo zateklo', dodaje Jakić. Potvrdila je da se ljudi boje. 'Oko deset tisuća ljudi je pogođeno i morali su napustiti domove, a evakuirano je oko 60 tisuća. Savjetuje se da se ne izlazi zbog dima, a ljudi su preplašeni', kaže.

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Kritike na račun gradskih vlasti

Jakić ističe da su stanovnici u strahu i zato što vide da vlasti nisu bile spremne.

'Vide da je gradska vlast nepripremljena i da nema vatrogasnih snaga da se požar ugasi. Sada se pokreće mobilizacija na nacionalnoj razini i traži se pomoć izvan Španjolske', navodi. Posebno je kritična prema predsjednici madridske regije.

'Isabel Ayuso, predsjednica Madrida, godinama negira klimatske promjene. Još od travnja su stizala upozorenja da će se ovo dogoditi, ali sve se apsolutno ignoriralo. Ona je sada zatečena i zove vladu u pomoć jer ne zna kako to riješiti', tvrdi Jakić.

Moguć povratak na rad od kuće

Dodaje kako se zbog svega ljudi osjećaju napušteno i u panici su oko toga što slijedi. Ipak, nada se da će se situacija poboljšati i da će se požari zaustaviti.

Za kraj je procijenila što bi se moglo dogoditi ako se širenje vatre ne obuzda. 'Ako se ovo nastavi, mislim da će ljudi nastojati raditi od kuće i da će dinamika mjera biti ista kao u pandemiji', zaključila je.

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