Hrvati nemaju gdje baciti TV-e i mobitele: Reciklažna dvorišta su puna, a kazne ogromne

Zbog raskida ugovora s ovlaštenim prikupljačem i oporabiteljem elektroničkog otpada građani nemaju gdje odložiti mobitele, računala, monitore i ekrane, žarulje, printere, ali i fotonaponske panele i e-cigarete. Ovaj problem traje još od veljače, a kulminirao je u rujnu

Crni petak, pa i cijelo predblagdansko razdoblje nisu samo dobar trenutak da se pripazi na cijene raznih poklona, već i za razmišljanje kamo sa starim otpadom. Mnogi će upravo potrošačku groznicu na kraju godine iskoristiti za to da bi sebe ili svoje bližnje nagradili, primjerice, novim mobitelom, televizorom, laptopom ili nekim kućanskim aparatom. No postavlja se pitanje kamo će sa starim uređajima, pogotovo ako su neispravni. U pravilu bi prva adresa bila reciklažna dvorišta, no ona u Zagrebu ne primaju elektronički otpad još od rujna. Ovaj problem nije aktualan samo u Zagrebu, već i u cijeloj Hrvatskoj. 'Zbog nemogućnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura ovlaštenog sakupljača, u reciklažnim dvorištima u Zagrebu na snazi je privremena obustava usluge zaprimanja više kategorija EE otpada. Ako donesete navedeni otpad u reciklažno dvorište, naši djelatnici nažalost ga neće moći zaprimiti. Prije dolaska u reciklažno dvorište, kontaktirajte s našim djelatnicima radi provjere dostupnosti usluge zaprimanja EE otpada', stoji u upozorenju zagrebačke Čistoće.

Dio otpada može se predati Iz prozvanog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost(FZOEU) odgovorili su nam da cijelo vrijeme imaju sklopljene ugovore za obradu elektroničkog i električnog otpada u prvoj kategoriji te dijelovima četvrte i pete kategorije. Naime EE otpad se u Hrvatskoj dijeli na čak šest kategorija. To znači da građani u reciklažnim dvorištima slobodno mogu ostaviti ili mogu naručiti odvoz starih hladnjaka, ledenica, klima, ventilacijskih uređaja, aparata za odzračivanje ili odvlaživanje zraka, uljnih radijatora i drugih toplinskih uređaja koji ne koriste vodu, zatim perilica i sušilica rublja, strojeva za pranje posuđa, kuhinjskih peći, štednjaka i ploča za grijanje, rasvjetnih tijela, opreme za reprodukciju zvuka ili slike, glazbene opreme, velikih računala, opreme za kopiranje i ispisivanje, automata na kovanice, instrumenata za praćenje i kontrolu, automata za proizvode te mikrovalnih uređaja, usisivača, šivaćih aparata, glačala, tostera i malih kućanskih aparata.

Zadržite mobitele, laptope, televizore... Problem s prikupljanjem dijela elektroničkog otpada nastao je još u veljači. Iz FZOEU-a nam otkrivaju da je obrađivač otpada sam raskinuo važeći ugovor, nakon čega je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije raspisalo novi javni poziv, a prihvaćena je ponuda tvrtki CE-ZA-R i Friš za prikupljanje i obradu samo ranije navedenih uređaja. 'Fond je objavio Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade EE opreme. U tijeku je obrada pristigle dokumentacije, na temelju koje će na svojim stranicama objaviti s kojim trgovačkim društvom je popisan ugovor vezan za sakupljanje i obradu EE otpada, odnosno CRT i LCD zaslona, monitora, fluorescentnih, LED i ostalih žarulja, mobitela, GPS uređaja, kalkulatora, osobnih računala, pisača, telefona i ostale male informatičke i telekomunikacijske opreme, fotonaponskih panela i e-cigareta. Sklapanjem svih navedenih ugovora, očekuje se da će sustav proširene odgovornosti proizvođača proizvoda kojim upravlja Fond u nadolazećem razdoblju obuhvatiti sav EE otpad te će tvrtkama i građanima biti na raspolaganju odgovarajuća sakupljačka mreža', poručili su iz FZOEU-a, nabrojavši koje vrste elektroničkog otpada građani ne mogu zbrinuti.