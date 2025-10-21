Hrstić: Djeca će svu potrebnu skrb dobiti pod istim krovom

- Mogu garantirati da je bolnička zdravstvena zaštita pedijatrijske djelatnosti iznimno kvalitetna, neovisno o radnim uvjetima. Jednako tako, izuzetno je kvalitetna na razini primarne zdravstvene zaštite, rekla je Hrstić u Dnevniku HRT-a.

Govoreći o postojećim mogućnostima zdravstvenog sustava kada je riječ o pedijatriji, ministrica zdravstva Irena Hrstić ustvrdila je kako je unatoč izazovnim uvjetima, pedijatrijska zdravstvena zaštita - kvalitetna.

Naglasila je kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u kojoj je pedijatrija dio primarne razine zdravstvene zaštite te da će Ministarstvo zdravstva napraviti sve da to i ostane.

Ustvrdila je kako projekt izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu "ima izuzetan značaj zbog objedinjavanja kapaciteta pod jednim krovom".

- To znači da će dijete sve moći dobiti na jednom mjestu, istaknula je, naglasivši kako će se omogućiti da dijete bilo koje dobi bude s roditeljima u sobi.

S obzirom na to da se Nacionalna dječja bolnica gradi nadomak one nedovršene u Blatu, Hrstić se osvrnula na opcije koje su pred ministarstvom.

- Radi se o nedovršenoj infrastrukturi. To stoji više desetljeća. Dok se radila studija izvodivosti, pokazalo se da je čelična konstrukcija relativno dobro sačuvana, ali gabariti te infrastrukture su neadekvatni za današnju bolničku djelatnost. Kao ministarstvo moramo donijeti stratešku odluku o tome što je najisplativije. Hoćemo li nešto graditi i iskoristiti prostor ili je ekonomski isplativije srušiti tu infrastrukturu, kazala je.

Ministrica je naglasila da će opremanje bolnice medicinskim uređajima biti osigurano pred kraj gradnje.

- Radi se o 50 tisuća četvornih metara prostora. To podrazumijeva izgradnje i opremanje tehničkom strukturom koja je potrebna za funkcioniranje svake bolnice. Tu ne govorimo o uređajima. U medicini se stvari tako brzo razvijaju da ne možete nabaviti opremu odmah, a onda čekati izgradnju bolnice. Paralelno ćemo pred kraj gradnje osigurati opremu. Bolnica mora biti opremljena suvremenim uređajima, rekla je.

- Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima pedijatriju na primarnoj razini. To je jako dobro i moramo napraviti sve da te djelatnosti ostavimo na primarnoj razini, poručila je Hrstić.

Komentirala je i kadrovsku popunjenost.

- Kada gledamo bolničke i primarne pedijatre, čak ih imamo relativno dovoljno, ali zato u novom petogodišnjem planu raspisujemo specijalizacije na primarnoj razini. Pedijatrijska djelatnost je u ovom trenutku najdeficitarnija, dodala je.

- U razgovorima s ravnateljicom Klaićeve bolnice naglašeno je da moramo staviti sve pedijatrijske specijalizacije pod jedan krov. Mislim da će ovakva bolnica potaknuti veći broj liječnika da se odluče za pedijatriju, zaključila je.