Holy: 150 litara nafte nije moglo izazvati takvu katastrofu, riječ je o nečem većem...

Gostujući na N1 televiziji, bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy komentirala je ekološki incident zbog kojeg je 100.000 ljudi iz Slavonskog Broda i okolice ostalo bez pitke vode te ustvrdila da bi trajno rješenje za Slavonski Brod trebao biti pronalazak alternativne lokacije vodocrpilišta, s obzirom na to da se na kontaminirani Jelas vrlo vjerojatno više neće moći računati

'Nema velikog broja tvrtki i postrojenja na tom području koji su mogli biti potencijalni uzročnik, a moglo se raditi i o diverziji u kojoj je netko namjerno ispustio ugljikovodike u vodonosnik. Mislim da je do ovog trenutka inspekcija već trebala imati neke preliminarne rezultate o onom što se dogodilo', odgovorila je Holy, upitana koliko bi dugo trebala potrajati istraga ovog slučaja.

Iz tvrtke Crodux priznali su da im je prilikom testiranja produktovoda procurilo 150 do 200 litara nafte, no Holy sumnja da je to glavni uzročnik ovako ozbiljnog ekološkog incidenta.

'Moja procjena je da tih 150 do 200 litara, ako je došlo do procurivanja, nije moglo izazvati takvu ekološku katastrofu. Moralo se raditi ili o većem izlijevanju ili drugom ekološkom incidentu', kazala je Holy za N1.