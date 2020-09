Hoće li Trump iskoristiti smrt legendarne sutkinje da iz temelja promijeni Ameriku?

Smrt legendarne liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg, nakon što je 27 godina služila u Vrhovnom sudu, otvorila je predsjedniku Donaldu Trumpu priliku da šest tjedana prije izbora postavi novog suca i tako osnaži konzervativnu većinu u tom najvišem sudbenom tijelu SAD-a. Omjer bi porastao na šest prema tri u korist konzervativaca i takav razvoj događaja desetljećima bi mogao utjecati na američke zakone i život jer su imenovanja u Vrhovni sud doživotna

McConnell se u istoj poziciji našao i 2016. godine, kada međutim nije htio staviti na glasanje prijedlog Baracka Obame za novog suca - uz obrazloženje da je izborna godina i da suca treba postaviti novi predsjednik. Sada misli drugačije. Republikanci imaju vremena do siječnja sljedeće godine progurati novog suca u Vrhovni sud, dok novoizabrani Kongres i predsjednik ne stupe na dužnosti.

Procedura za izbor suca nije previše komplicirana, ali vremena je malo i svaka opstrukcija mogla bi dovesti u pitanje plan da se do kraja godine izabere novi ustavni sudac. Ustavom je predviđeno da predsjednik nominira, a Senat odobri suca koji će biti u Vrhovnom sudu. Nakon što Trump nominira kandidata njegova odluka se prosljeđuje na razmatranje Odboru za pravosuđe u Senatu. U tom odboru trenutno sjedi 12 republikanaca i 10 demokrata.

U takvom odnosu snaga u Vrhovnom sudu konzervativci vjeruju da se otvora mogućnost da se poništi i povijesni zakon Roe vs. Wade iz 1973., kojim je svim Amerikankama priznato pravo na pobačaj.

Međutim ako nisu svi suglasni oko toga, prijedlog na glasanje može iznijeti i jedan senator, ali se u tom slučaju otvara debata u kojoj se glasanje može odužiti ili blokirati taktikom koja se zove filibuster (kada senatori vremenski neograničeno govore o nekom prijedlogu).

Za okončavanje takve debate potrebna je dvotrećinska većina u Senatu, što će u trenutnoj konstelaciji snaga biti teško postići. Ako Senat potvrdi kandidata, odluka se šalje predsjedniku na potpis i sudac je spreman za Vrhovni sud.

Ipak, Senat može nastaviti s procesom sve do siječnja 2021., kada počinje novo zasjedanje. Ako Trump bude reizabran i njegov kandidat do tada ne bude potvrđen, on može ponovo nominirati istog kandidata u novom mandatu.