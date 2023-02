Hoće li doći do raskola u britanskoj Konzervativnoj stranci? Tvrdokorni brexitovci vrše sve veći pritisak na Sunaka

Mjesecima se na britanskoj političkoj sceni lome koplja oko kontroverznog Sjevernoirskog protokola, jednog od ključnih dokumenata proizišlih iz Brexita. Ovih dana činilo se kao da će napokon biti sklopljen dogovor između Britanije i EU-a, no sada opet tvrdokorni brexitovci ozbiljno prijete premijeru Rishiju Sunaku. Hoće li doći do raskola među torijevcima?

Protokol je izvor napetosti otkako je stupio na snagu početkom 2021., ne samo između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, već i među unionistima u Sjevernoj Irskoj, a koji kažu da predstavlja prijetnju njihovu statusu unutar Ujedinjenog Kraljevstva.

Prije samo nekoliko dana činilo se da će doći do dogovora s Bruxellesom. Sunak je u utorak trebao predstaviti konačno rješenje svom kabinetu, no u utorak se opet nije dogodilo ništa. A kako stvari stoje, razlog je isti onaj zbog kojeg i dosad nije riješeno pitanje Sjevernoirskog protokola – protueuropska struja torijevaca. Čak se šuška da bi moglo doći do ostavki ministara i 'građanskog rata' među torijevcima.