HNS-ovac Čuraj: Teško ćemo naći nekoga tko nam je neprihvatljiviji od Grabar Kitarović

Saborski zastupnik HNS-a Stjepan Čuraj u utorak je ocijenio da je njegovoj stranci teško naći nekoga tko im je neprihvatljiviji od trenutačne predsjednice

"Mogu samo ponoviti da će cijela stranka donijeti odluku o potpori pojedinom kandidatu kada se prouče i rasprave programi i osobe koje će se kandidirati“, dodao je.

S obzirom na sporove zbog činjenice da je HNS bio član Milanovićeve vlade, a danas je u Plenkovićevoj, Čuraj je kazao da su svjesni cijene koju će platiti ili je plaćaju zbog ulaska u HDZ-ovu Vladu.

"No, ta cijena prije svega vrijedi zbog kurikalarne reforme koja kreće od jeseni i brda drugih stvari koje smo napravili. To smo platili ne zbog interesa stranke, jer smo svi znali što će se dogoditi. To smo napravili zbog interesa građana, koliko god to patetično zvučalo, to je u tom trenutku bio najbolji potez“, rekao je Čuraj.

IDS je za sada ne razmišlja o svom kandidati, ali će sigurno donijeti odluku koga će podržati. "O Zoranu Milanoviću odlučivat će tijela stranke, ali bilo bi dobro da se obrati IDS-u i zatraži našu podršku", smatra Tulio Demetlika.

"Trebamo vidjeti hoće li se i iz naše grupacije, Amsterdamske koalicije, možda pojaviti koji kandidat tako da je još preuranjeno govoriti o konačnoj podršci nekom od kandidata“, napomenuo je.

No, dodao je, u srazu njega i aktualne predsjednice, sigurno je da nam je kandidat ljevice prihvatljiviji.

"Kolindi Grabar Kitarović zamjeramo što u proteklih pet godina kao predsjednica nije učinila puno od onoga što je obećala i kao kandidat desnice nam nije prihvatljiva“, poručio je Demetlika.