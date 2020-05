HND je u četvrtak izrazio zabrinutost zbog odluke Županijskog suda u Varaždinu koji je potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Virovitici po kojoj je novinar Ivan Žada osuđen na 4 mjeseca zatvora s rokom kušnje od godine dana zbog neovlaštenog snimanja telefonskog razgovora

Dio razgovora s HDZ-ovim saborskim zastupnikom i predsjednikom HVIDRA-e Josipom Đakićem kao transkript objavio je na Facebooku i portalu Index.hr.

Kako je priopćilo Hrvatsko novinarsko društvo (HND), do razgovora između Žade i Đakića došlo je u listopadu 2018. godine zbog toga što je Đakićev sin Ivan u jednom virovitičkom kafiću prijetio kolegi Žadi poručivši mu kako će mu polomiti vrat ili nekome platiti 500 eura da to napravi. Ivan Đakić, dodaje se, zbog te je prijetnje prošle godine pravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine i to za dva kaznena djela: prijetnju te javno poticanje na nasilje i mržnju.