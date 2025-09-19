HND osuđuje pokušaj zastrašivanja te prijetnje i uvrede novinarki Radanović

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) je u petak priopćilo kako osuđuje pokušaj zastrašivanja te prijetnje i uvrede kojima je, obavljajući novinarski posao, bila izložena Gabrijela Radanović, novinarka Dalmatinskog portala i članica HND-a
"Kolegica Radanović je na poziv zaposlenika Jadrolinije i Lučke uprave radila na priči o nelegalnim taksistima u Splitu, koji pred očima cijele države i njezinih institucija pljačkaju turiste. Tijekom obavljanja novinarskog posla naša je kolegica od skupine ilegalnih taksista bila izložena ozbiljnim prijetnjama po njezinu sigurnost i život, salvama uvreda i najgorim seksističkim ispadima", naglasili su.
Istaknuli su kako je HND znimno zabrinut zbog svega navedenog te traži nedvosmislenu reakciju nadležnih institucija prema osobama koje su se nasilno ponašale prema našoj kolegici, koja im se pritom jasno predstavila kao novinarka.
"Napad na novinare i novinarke ujedno je i napad na javnost, koja ima pravo na točne i provjerene informacije", dodali su.
"Napad na novinarku Gabrijelu Radanović je još jedan dokaz opasne atmosfere u kojoj rade naše kolegice i kolege, posebno oni u lokalnim i regionalnim medijima. Zabrinuti smo što se preko ovakvih napada prelazi olako, a postali su, na žalost, dio novinarske svakodnevice. HND ne može i neće prihvatiti da se takvo stanje normalizira", zaključili su.