HND osuđuje pokušaj zastrašivanja te prijetnje i uvrede novinarki Radanović

"Kolegica Radanović je na poziv zaposlenika Jadrolinije i Lučke uprave radila na priči o nelegalnim taksistima u Splitu, koji pred očima cijele države i njezinih institucija pljačkaju turiste. Tijekom obavljanja novinarskog posla naša je kolegica od skupine ilegalnih taksista bila izložena ozbiljnim prijetnjama po njezinu sigurnost i život, salvama uvreda i najgorim seksističkim ispadima", naglasili su.

Istaknuli su kako je HND znimno zabrinut zbog svega navedenog te traži nedvosmislenu reakciju nadležnih institucija prema osobama koje su se nasilno ponašale prema našoj kolegici, koja im se pritom jasno predstavila kao novinarka.