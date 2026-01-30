Hitna pomoć čekala prolazak političara: 'Djeluje pomalo nezgodno, ali...'

Tijekom posjeta dužnosnika EPP-a Zagrebu dogodila se neobična situacija da je vozilo hitne pomoći s upaljenim rotirkama čekalo prolazak štićene kolone s nekim od europskih političara. Stručnjak za promet, ali i zakon kažu da je sve u redu
Zagreb je tijekom petka i subote epicentar europske politike, s obzirom na neformalni sastanak Europske pučke stranke, na kojem će sudjelovati svi značajniji europski dužnosnici. Stoga se povremeno, zbog štićenih kolona s dužnosnicima, uvode posebne regulacije prometa, napose u centru i u južnom dijelu grada.
Građani koji su se tijekom dana zatekli u centru, svjedočili su gotovo neprekidnim prolascima štićenih kolona i blokadama prometa. No, jedna je situacija posebno privukla pažnju.
Hitna čekala političara
Večernjakov reporter je snimio situaciju na raskrižju Frankopanske ulice i Ilice kad je vozilo hitne pomoći pod rotacijskim svjetlima i sirenama čekalo da prođe štićena kolona. Naime, policajac je zaustavio vozilo hitne, kako bi "očistio" raskrižje za kolonu s nekim od europskih dužnosnika.
Reporter Večernjeg tvrdi da su na više policijskih punktova vozila hitne pomoći uredno propuštana, no u ovom slučaju situacija je bila drugačija.
Dok bi većina građana logički zaključila da vozilo hitne ima prednost, Zakon o sigurnosti prometa na cestama govori drugačije. Naime, vozila pod pranjom u vrhu su prometne hijerarhije te imaju pravo prednosti nad svim drugim sudionicima u prometu, što uključuje i hitnu pomoć, čak i ako se u njoj nalazi osoba koja se bori za život.
Sve po zakonu
No, da je prometni policajac procijenio da vozilo hitne mora proći zbog spašavanja života, mogao mu je dati prednost, jer su po drugom članku tog zakona, svi sudionici u prometu dužni postupiti po naredbi prometnog policajaca, čak i ako je ona u suprotnosti s pravilima ili znakovima.
"Iako na prvu djeluje pomalo nezgodno što hitna čeka prolazak štićenog političara, situacija je odrađena školski i prema propisima. Kolona sa štićenom osobom prema zakonu ima prednost, naravno, stvar je uvijek procjene na terenu. I osiguranje kolone i vozač hitne obučeni su za takve situacije i očigledno je vozač hitne procijenio da nije toliki stupanj hitnosti da mora sijeći štićenu kolonu i pod svaku cijenu proći", pojasnio je stručnjak za promet Goran Husinec te dodao:
"Da je vozač hitne procijenio da je stupanj hitnosti bio znatno veći, postavio bi se drukčije prema osiguranju kolone koje bi ga onda, za očekivati je, propustilo i zaustavilo štićenu kolonu."