Hitna pomoć čekala prolazak političara: 'Djeluje pomalo nezgodno, ali...'

Tijekom posjeta dužnosnika EPP-a Zagrebu dogodila se neobična situacija da je vozilo hitne pomoći s upaljenim rotirkama čekalo prolazak štićene kolone s nekim od europskih političara. Stručnjak za promet, ali i zakon kažu da je sve u redu

Zagreb je tijekom petka i subote epicentar europske politike, s obzirom na neformalni sastanak Europske pučke stranke, na kojem će sudjelovati svi značajniji europski dužnosnici. Stoga se povremeno, zbog štićenih kolona s dužnosnicima, uvode posebne regulacije prometa, napose u centru i u južnom dijelu grada. Građani koji su se tijekom dana zatekli u centru, svjedočili su gotovo neprekidnim prolascima štićenih kolona i blokadama prometa. No, jedna je situacija posebno privukla pažnju.

Hitna čekala političara Večernjakov reporter je snimio situaciju na raskrižju Frankopanske ulice i Ilice kad je vozilo hitne pomoći pod rotacijskim svjetlima i sirenama čekalo da prođe štićena kolona. Naime, policajac je zaustavio vozilo hitne, kako bi "očistio" raskrižje za kolonu s nekim od europskih dužnosnika. Reporter Večernjeg tvrdi da su na više policijskih punktova vozila hitne pomoći uredno propuštana, no u ovom slučaju situacija je bila drugačija. Dok bi većina građana logički zaključila da vozilo hitne ima prednost, Zakon o sigurnosti prometa na cestama govori drugačije. Naime, vozila pod pranjom u vrhu su prometne hijerarhije te imaju pravo prednosti nad svim drugim sudionicima u prometu, što uključuje i hitnu pomoć, čak i ako se u njoj nalazi osoba koja se bori za život.