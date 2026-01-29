regulacija prometa

Europski dužnosnici stižu u Zagreb, javila se policija: 'Slobodni smo obavijestiti...'

M.Da.

29.01.2026 u 16:27

Promet u Zagrebu
Promet u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Zbog neformalnog sastanka Europske pučke stranke u Zagrebu očekuju se kratkotrajne smetnje u prometu. Posebnu regulaciju prometa provodit će prometni policajci na terenu

U petak i subotu će se u Zagrebu održati neformalno okupljanje Europske pučke stranke (EPP). Očekuje se dolazak više od 20 europskih čelnika, među kojima su i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola i drugi gosti poput njemačkog kancelara Friedricha Merza, poljskog premijera Donalda Tuska i talijanskog šefa diplomacije Antonija Tajanija.

Kako je riječ o visokim uzvanicima, koji će kroz grad prolaziti u štićenim kolonama, pravo je pitanje hoće li biti prekida u prometu ili posebnih regulacija.

"Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", poručili su iz PU zagrebačke za Večernji

Iz ZET-a su, pak, poručili da očekuju kratkotrajne prekide prometa u trenucima kad će kroz grad prolaziti kolona pod pratnjom. 

Tema sastanka "EPP Leader's Retreat" će biti trenutni položaj Europe u svijetu, ali i pitanja vezana uz prioritete EPP-a. 

