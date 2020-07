Heroina iz Miramarske: 'Dva su muškarca gledala dok sam ulazila u vodu da spasim čovjeka'

Zagrepčanki Mirni Mrčeli, koja je spasila invalida iz autombila koji je za nevremena tonuo u podvožnjaku na Miramarskoj, divi se cijela Hrvatska, piše u nedjelju Jutarnji list.

Standardnom večernjom rutom prolazila je Miramarskom ulicom kada je iz daljine čula urlike ženske osobe: 'Izađi van'. Kasnije će saznati daje to bila Zorana, ali ne i tko je ona.

'Ubrzala sam korak i našla se na podvožnjaku. Ugledala sam nevjerojatan prizor automobil koji se potapa usred Zagreba, nasred ceste. Djevojka je vikala vozaču da izađe, no nije vidjela da on pokušava izaći, ali da ne može otvoriti vrata+, kaže Mirna.

'Rekli su mi da zovu, ali da je zauzeto te da su sve raspoložive službe na terenu. Iskreno, nisam razmišljala. Skinula sam tenisice, gornji dio trenirke i naočale te krenula ispod podvožnjaka, kuda sam prošla već milijun puta', priča junakinja ove priče i dodaje da joj je preko ograde pomogla prijeći djevojka Zorana, ona koja je vikala muškarcu da izađe iz automobila.

Dio puta je hodala, a kada više nije mogla dodirivati tlo, zaplivala je do automobila. 'Možete li vjerovati? Plivala sam u Miramarskoj do automobila koji tone? Zbilja, kolike su šanse da se to dogodi', kaže Mirna, donosi Jutarnji list.