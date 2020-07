Zagrepčanka u Miramarskoj spasila čovjeka iz auta koji je tonuo: Skinula sam tenisice, duksu i naočale i ušla u vodu...

Jedna je Zagrepčanka tijekom jučerašnjeg nevremena u Zagrebu priskočila u pomoć čovjeku kojega je voda zarobila u autu u Miramarskoj ulici koja je bila potpuno potopljena

'Ja sam šetala pse po kvartu i čula ženu da viče 'izađi van'. Čovjek je tonuo u autu u podvožnjaku, nije mogao otvoriti vrata, a auto je tonuo. Ja sam pitala ljude jesu li zvali koga - jesu ali ili bude zauzeto ili kažu da zasad nemaju nikog. Onda sam zavezala pse, skinula tenisice, duksu i naočale i ušla u vodu. Doplivala sam do auta i pomogla sam mu da otvori vrata i on je izašao na krov auta i čekao vatrogasce, a ja sam isplivala s njegovom protezom jer čovjek nema nogu. Auto više nije tonuo pa je bio siguran na krovu. Vatrogasci su došli za par minuta i izvukli ga', opisala je Mirna Mrčela situaciju za N1 .

Njezina je majka Nevenka također izvijestila o njezinu herojskom činu.

'Mama, samo da znaš, da se ne šokiraš od mog statusa. Prije sat vremena sam ušla plivati u Miramarsku da pomognem čovjeku koji je tonuo. Nije mogao otvoriti vrata. Ja sam mu pomogla i on je izašao na krov auta i čekao vatrogasce, a ja sam isplivala s njegovom protezom, jer čovjek nema nogu. Pse sam bila zavezala za ogradu podvožnjaka. Vatrogasci su ga izvukli. Ja sam, evo, doma, oprala se u toploj vodi i OK sam. A i čovjek je OK', opisala je majka poruku koju je dobila od kćeri, dodavši da je izrazito ponosna na humani čin svoje kćeri.