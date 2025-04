Herman rekao da nikad ne bi koalirao s Tomaševićem pa opet prozvao Selak Raspudić

Ići će s prijedlogom modernih čvorišta integriranog prijevoza putnika po modelu jedna karta za sve. Tako bi građani mogli parkirati vozila na rubnim dijelovima grada, kupili parkirnu kartu koja bi vrijedila i za vlakove i tramvaje s kojima bi došli do svog odredišta te se njome i vratili natrag do automobila. Takva čvorišta bila bi i na frekventnim mjestima poput Glavnog kolodvora.

Također, žele podići svijest građana da više koriste ZET time što će pojačati ulaganja u vozni park i edukaciju vozača. Uz to, radit će na proširenju tramvajske mreže od Sarajevske ulice do Laništa i Blata, od Kvaternikovog trga duž Radničke ceste te produžetak od Vukovarske do Sesveta. Uz to, ulagat će u Centar za pametno upravljanje prometom temeljem inteligentnih transportnih sustava.

Periša je kazao i da će denivelirati željezničko cestovne prijelaze na mjestima gdje je ugrožena sigurnost građana (Sokolska, Vodovodna, Osječka ulica i sl). Također, denivelirat će Slavonsku aveniju te će produžiti Vatikansku ulicu koja će imati cestovnu i tramvajsku vezu.

Herman je, na novinarski upit, rekao da 'niti mrtav' neće koalirati s Tomislavom Tomaševićem. 'Šansa da se to dogodi je ravna nuli', rekao je. Pozvao je i Mariju Selak Raspudić da se izjasni je li ona 'novi Tomaševićev žetončić'