HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita: 'Puljak je namjerno isprovocirao nove izbore kako bi sam osvojio većinu'

HDZ-ov nestranački kandidat za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš za N1 Newsroom komentirao je dosadašnju kampanju uoči prijevremenih lokalnih izbora u Splitu.

“Od početka nisam imao osjećaj da sam ukras ove kampanje. Da sam imao, vjerojatno ne bih ulazio u nju. Prihvatio sam jer mislim da je normalno da jedna opcija koja ima upravljačko iskustvo smijeni vlast koja je dovela do pomalo bizarnih situacija. Imamo izbore, ljudi se pitaju zašto kada je postojala većina”, rekao je Đogaš na N1.

Čini mu se da je Puljak namjerno isprovocirao nove izbore kako bi sam osvojio većinu.

“Čitavo vrijeme kao da je u zraku bilo to planirano izazivanje novih izbora. Ono je potaknuto tim skandalom, ali bilo je puno konflikta i skandala i prije. Po meni je to miješanje gradskih problema i obnašanja vlasti u Splitu, gdje je došla do izražaja potpuna potkapacitiranost, s nekim državnim ambicijama”, rekao je Đogaš dodajući da je Puljkova retorika u posljednje vrijeme takva da je teško raspoznati njega i Željka Keruma.